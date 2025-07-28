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28.07.2025, 13:37

Подпольный рынок суррогатного материнства в Казахстане: как китайцы зарабатывают на женщинах и младенцах

Новости Казахстана 0 808

В Казахстане развивается нелегальный бизнес по предоставлению услуг суррогатного материнства, основными заказчиками которого выступают граждане Китая. Женщины, вовлеченные в эту схему, сталкиваются с угрозами, отсутствием юридических гарантий и нарушением их прав. Эксперты и юристы опасаются, что речь может идти о куда более опасной практике — выращивании детей для черной трансплантологии, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: canva.com
Фото: canva.com

Угрозы и страх: как все начиналось

Две казахстанки, Алия и Наталья (имена изменены), рассказали DW, что после согласия стать суррогатными матерями начали получать угрозы от представителей некой посреднической фирмы. Женщинам намекали на уголовные преследования и даже на насильственный вывоз в другие города или страны для проведения аборта. Опасаясь за свою жизнь, они обратились за защитой к адвокатам.

Реклама в соцсетях и сомнительные предложения

Все женщины, оказавшиеся в этой ситуации, были социально уязвимыми: разведенные, с детьми, без стабильной работы и жилья. Через объявления в Instagram и TikTok им предлагали:

  • выплату 6–8 млн тенге после родов (≈ 9,7–13 тыс. евро);

  • бесплатное жилье на период беременности;

  • ежемесячную оплату в размере $500.

Сначала их направляли в частные центры репродуктологии в Казахстане, затем — на процедуры за границу. Перенос эмбрионов происходил в Китае, Камбодже или Лаосе.

Тайные поездки и «медицинские» центры за рубежом

Женщин вывозили за границу с закрытыми окнами в машинах, отбирали телефоны, помещали в многоэтажные здания без объяснений. После процедуры переноса эмбриона их возвращали в Казахстан, где они жили в съемных квартирах или коттеджах под наблюдением.

  • Наталья описала, как ее из Алматы через Пекин отправили в Пномпень (Камбоджа).

  • Алия вспоминает поездку в Китай, где ее забрали в неизвестный медцентр, проведя манипуляции, напоминавшие УЗИ.

Жесткий контроль и изоляция

После возвращения женщин расселяли в жилые комплексы и не позволяли им покидать пределы квартир. В одном из случаев в одном коттедже одновременно проживали 20 женщин и их дети. Женщины отмечали отсутствие свободного перемещения и полное подчинение «работодателю».

Когда всплывают конфликты

Женщины начали задавать неудобные вопросы после первых осложнений:

  • Наталья, начав рожать, обратилась в государственный роддом, выдав отца ребенка за своего парня-китайца. Ребенка после родов забрали «няни» от заказчиков.

  • Алие, находящейся на шестом месяце беременности, заявили, что плод болен синдромом Дауна и ей нужно делать аборт. Повторные анализы не подтвердили диагноз, но ей начали угрожать вывозом в Шымкент или Бишкек для принудительного прерывания беременности.

Документы без юридической силы

Адвокаты Альбина и Азамат Беккуловы изучили документы, подписанные женщинами, и пришли к выводу:

  • договоры заключались не с биологическими родителями, а с фирмой — поставщиком медикаментов;

  • отсутствуют нотариально заверенные соглашения;

  • нет данных о супружеской паре из Китая, оплате проживания или медицинских расходов.

По словам адвокатов, это грубое нарушение закона и может квалифицироваться как торговля детьми.

Подозрения в участии международной преступной группы

Юристы не исключают, что женщины стали жертвами международной криминальной схемы, охватывающей Казахстан, Россию, Грузию, страны Юго-Восточной Азии. Особые подозрения вызывает:

  • свободный выезд женщин за границу на медицинские процедуры без учета и сопровождения;

  • угрозы от заказчиков, утверждающих, что за ними стоят влиятельные силы.

Взгляд изнутри: мнение главного репродуктолога Казахстана

Президент Ассоциации репродуктивной медицины Казахстана Вячеслав Локшин лично сталкивался с подобной практикой в Грузии. Он подтверждает: женщины из Казахстана массово уезжают за границу для участия в программах суррогатного материнства, несмотря на то, что в стране можно официально заработать до 10 миллионов тенге.

Локшин подчеркивает:

  • в Казахстане суррогатное материнство возможно по закону, с официальным учетом и нотариальными договорами;

  • разница между суммой, получаемой женщинами, и тем, что платят заказчики (до 20 млн тенге), оседает у посредников;

  • ситуация, когда ребенка забирают без официальной передачи прав, может квалифицироваться как киднеппинг или торговля детьми.

Стигматизация и размах подпольного бизнеса

По словам адвокатов, женщины сталкиваются с предвзятым отношением со стороны чиновников. Узнав о китайском происхождении доноров, некоторые чиновники начинают воспринимать суррогатное материнство как аморальную практику.

Тем временем, подпольные центры, связанные с китайскими заказчиками, действуют не только в Алматы, но и в Астане, Шымкенте, Талдыкоргане.

Вместо эпилога: требуется вмешательство государства

Адвокаты подали заявление в полицию. Они уверены: без расследования и привлечения правоохранительных органов проблему не решить. Женщины нуждаются в защите, а страна — в очищении репродуктивной медицины от теневых схем. Пока же ситуация остается крайне тревожной, и с каждым новым случаем увеличивается риск, что Казахстан станет площадкой для опасного черного бизнеса.

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