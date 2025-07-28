Тенге может рухнуть, если Нацбанк начнет снижать ставку - эксперты

Снижение базовой ставки Национальным банком Казахстана до устойчивого снижения инфляции может обернуться негативными последствиями для экономики. Об этом в беседе с LS предупредили аналитики, сообщает Lada.kz.
По словам главного аналитика Ассоциации финансовых консультантов (АФК) Рамазана Досова, июньская инфляция в Казахстане хоть и немного замедлилась до 0,8% по сравнению с 0,9% в мае, все еще почти вдвое превышает месячный таргет в 0,41%, необходимый для достижения годового уровня инфляции в 5%.
«Пока слишком рано говорить о стабилизации. При поспешном смягчении денежно-кредитной политики можно получить обратный эффект: ослабление тенге, рост спроса и, как следствие, новый виток инфляции», – поясняет эксперт.
Если Нацбанк пойдет на снижение ставки раньше времени, это может вызвать:
падение курса тенге;
рост цен на товары и услуги;
снижение реальной покупательной способности населения;
рост издержек для бизнеса;
снижение доверия к национальной валюте и денежной политике.
Аналитик подчеркивает, что текущая ставка хоть и жесткая, но дает определенный результат – потребительские цены растут медленнее четвертый месяц подряд.
Рамазан Досов отмечает, что в Казахстане инфляцию разгоняют не только избыточный спрос, но и более глубокие структурные причины:
слабая конкуренция на внутреннем рынке;
низкая производительность труда;
высокая доля импорта;
зависимость от экспорта сырья;
крупная доля государства и теневой экономики.
Все это снижает эффективность денежно-кредитных инструментов и поддерживает инфляционные риски вне зависимости от уровня ключевой ставки.
По мнению аналитика, есть еще несколько факторов, усугубляющих инфляционное давление:
высокие транспортные издержки из-за географии страны;
крупные государственные расходы;
повышение тарифов в рамках реформ;
ограниченность предложения на внутреннем рынке.
«Всё это сводит на нет позитивный эффект от высокой базовой ставки. Это как перекрывать один кран, когда из остальных вода продолжает литься», – образно сравнил ситуацию эксперт.
Согласно расчетам Нацбанка, нейтральная (нестимулирующая и неограничивающая) реальная ставка в Казахстане оценивается в 3–4%. При текущей инфляции в 11,8% это соответствует номинальной базовой ставке в пределах 14,8–15,8%.
Однако, как подчеркивает Досов, этот уровень не постоянен и зависит от:
экономической структуры;
фискальной политики;
ожиданий по инфляции;
глобальных процентных трендов.
Высокая процентная ставка традиционно делает тенге более привлекательным для кэрри-трейдинга – стратегии, при которой инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок между странами.
Тем не менее, Рамазан Досов уточняет, что даже привлекательная доходность не всегда компенсирует риски, особенно при:
падении экспортных доходов;
нестабильной сырьевой конъюнктуре;
налоговых изменениях;
ожиданиях ослабления тенге.
Он отмечает, что несмотря на мартовское повышение ставки, ощутимого притока иностранных средств в тенговые активы не зафиксировано.
Скептически оценивает возможность скорого снижения ставки и аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев. Он подчеркивает, что:
Национальный банк проводит взвешенную политику, строго ориентированную на инфляцию;
текущий уровень ставки оценивается как умеренно жесткий;
реальная процентная ставка (с учетом инфляции) остается высокой по историческим меркам.
«Сама по себе ставка оказывает ограниченное влияние на рост цен. Последний скачок инфляции был связан в основном с ростом тарифов и дефицитом овощей», – поясняет Оразбаев.
По словам эксперта, несмотря на ограниченные объемы, интерес к кэрри-трейду в Казахстане все же присутствует. Это видно:
по доле нерезидентов в нотах Нацбанка;
по включению тенге в аналитические обзоры инвестбанков (например, Bank of America и JPMorgan).
Однако пока масштаб инвестиций невелик, и тенге нуждается в большей макроэкономической стабильности для восстановления доверия.
Оба аналитика сходятся в одном: базовая ставка – лишь один из инструментов, и её влияние ограничено в условиях структурных перекосов и нестабильной внешней среды. Без комплексных реформ, фискальной дисциплины и стимулирования производства рассчитывать на устойчивое замедление инфляции не приходится.
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