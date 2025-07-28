Тенге может рухнуть, если Нацбанк начнет снижать ставку - эксперты

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Снижение базовой ставки Национальным банком Казахстана до устойчивого снижения инфляции может обернуться негативными последствиями для экономики. Об этом в беседе с LS предупредили аналитики, сообщает Lada.kz.

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Ставка и инфляция: пока нет устойчивого замедления

По словам главного аналитика Ассоциации финансовых консультантов (АФК) Рамазана Досова, июньская инфляция в Казахстане хоть и немного замедлилась до 0,8% по сравнению с 0,9% в мае, все еще почти вдвое превышает месячный таргет в 0,41%, необходимый для достижения годового уровня инфляции в 5%.

«Пока слишком рано говорить о стабилизации. При поспешном смягчении денежно-кредитной политики можно получить обратный эффект: ослабление тенге, рост спроса и, как следствие, новый виток инфляции», – поясняет эксперт.

Риски от поспешных решений

Если Нацбанк пойдет на снижение ставки раньше времени, это может вызвать:

падение курса тенге;

рост цен на товары и услуги;

снижение реальной покупательной способности населения;

рост издержек для бизнеса;

снижение доверия к национальной валюте и денежной политике.

Аналитик подчеркивает, что текущая ставка хоть и жесткая, но дает определенный результат – потребительские цены растут медленнее четвертый месяц подряд.

Инфляция подпитывается не только спросом

Рамазан Досов отмечает, что в Казахстане инфляцию разгоняют не только избыточный спрос, но и более глубокие структурные причины:

слабая конкуренция на внутреннем рынке;

низкая производительность труда;

высокая доля импорта;

зависимость от экспорта сырья;

крупная доля государства и теневой экономики.

Все это снижает эффективность денежно-кредитных инструментов и поддерживает инфляционные риски вне зависимости от уровня ключевой ставки.

Логистика, тарифы и госвливания тоже подогревают цены

По мнению аналитика, есть еще несколько факторов, усугубляющих инфляционное давление:

высокие транспортные издержки из-за географии страны;

крупные государственные расходы;

повышение тарифов в рамках реформ;

ограниченность предложения на внутреннем рынке.

«Всё это сводит на нет позитивный эффект от высокой базовой ставки. Это как перекрывать один кран, когда из остальных вода продолжает литься», – образно сравнил ситуацию эксперт.

Где находится нейтральная ставка?

Согласно расчетам Нацбанка, нейтральная (нестимулирующая и неограничивающая) реальная ставка в Казахстане оценивается в 3–4%. При текущей инфляции в 11,8% это соответствует номинальной базовой ставке в пределах 14,8–15,8%.

Однако, как подчеркивает Досов, этот уровень не постоянен и зависит от:

экономической структуры;

фискальной политики;

ожиданий по инфляции;

глобальных процентных трендов.

Высокая ставка – плюс для кэрри-трейда, но есть нюансы

Высокая процентная ставка традиционно делает тенге более привлекательным для кэрри-трейдинга – стратегии, при которой инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок между странами.

Тем не менее, Рамазан Досов уточняет, что даже привлекательная доходность не всегда компенсирует риски, особенно при:

падении экспортных доходов;

нестабильной сырьевой конъюнктуре;

налоговых изменениях;

ожиданиях ослабления тенге.

Он отмечает, что несмотря на мартовское повышение ставки, ощутимого притока иностранных средств в тенговые активы не зафиксировано.

Что говорят другие аналитики

Скептически оценивает возможность скорого снижения ставки и аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев. Он подчеркивает, что:

Национальный банк проводит взвешенную политику, строго ориентированную на инфляцию;

текущий уровень ставки оценивается как умеренно жесткий;

реальная процентная ставка (с учетом инфляции) остается высокой по историческим меркам.

«Сама по себе ставка оказывает ограниченное влияние на рост цен. Последний скачок инфляции был связан в основном с ростом тарифов и дефицитом овощей», – поясняет Оразбаев.

Кэрри-трейд в казахстанском исполнении

По словам эксперта, несмотря на ограниченные объемы, интерес к кэрри-трейду в Казахстане все же присутствует. Это видно:

по доле нерезидентов в нотах Нацбанка;

по включению тенге в аналитические обзоры инвестбанков (например, Bank of America и JPMorgan).

Однако пока масштаб инвестиций невелик, и тенге нуждается в большей макроэкономической стабильности для восстановления доверия.

Вывод: ставка – не панацея

Оба аналитика сходятся в одном: базовая ставка – лишь один из инструментов, и её влияние ограничено в условиях структурных перекосов и нестабильной внешней среды. Без комплексных реформ, фискальной дисциплины и стимулирования производства рассчитывать на устойчивое замедление инфляции не приходится.