Как избежать штрафов: к казахстанцам обратился КГД из-за налоговых проверок

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Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана выпустил рекомендации для налогоплательщиков, чтобы помочь им грамотно и заблаговременно подготовиться к налоговым проверкам. Разъяснения были опубликованы 28 июля 2025 года, сообщает Lada.kz.

Фото: ortcom.kz

Основная цель разъяснений – повысить правовую осведомленность населения и бизнеса, а также минимизировать налоговые риски.

«Такая подготовка позволяет избежать нарушений и наладить конструктивный диалог с органами госдоходов», – сообщили в КГД.

Что советует КГД: пошаговая подготовка

Ведомство представило список ключевых действий, которые помогут предприятиям и индивидуальным предпринимателям снизить вероятность санкций в случае проверки.

1. Внутренний налоговый аудит

Рекомендуется регулярно проводить внутренние ревизии налоговой отчетности, расчетов и применяемых режимов налогообложения. Это позволяет выявить и устранить ошибки до прихода проверяющих.

2. Приведение документации в порядок

Налоговая и бухгалтерская учетная политика должна быть актуальной и соответствовать действующим требованиям. Вся первичная документация должна храниться систематизировано и быть доступной для инспекции.

3. Отслеживание изменений в законодательстве

Необходимо регулярно мониторить налоговые и бухгалтерские нововведения, а также официальные разъяснения УГД, ДГД и КГД. Это помогает своевременно адаптировать внутренние процедуры.

4. Повышение квалификации персонала

Следует обучать бухгалтеров, юристов и финансовых специалистов новым нормам налогового администрирования, чтобы снизить вероятность ошибок в повседневной деятельности.

5. Грамотное взаимодействие с налоговыми органами

При получении запросов от КГД важно своевременно и корректно отвечать, а в сложных ситуациях – привлекать налоговых консультантов. Весь процесс должен происходить строго в правовом поле.

Важное напоминание: отчетность нельзя менять во время проверки

Комитет также напомнил о нормах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 статьи 211 Налогового кодекса РК. Согласно этой статье:

С момента получения предписания о проведении налоговой проверки запрещается вносить любые изменения в налоговую отчетность за проверяемый период – на протяжении всего срока проверки, включая её приостановку и продление.

Прозрачность и готовность – залог спокойствия

В завершение в КГД подчеркнули: системная и своевременная подготовка к налоговой проверке позволяет не только избежать санкций, но и способствует укреплению доверительных отношений между государством и налогоплательщиком.