Как избежать штрафов: к казахстанцам обратился КГД из-за налоговых проверок

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана выпустил рекомендации для налогоплательщиков, чтобы помочь им грамотно и заблаговременно подготовиться к налоговым проверкам. Разъяснения были опубликованы 28 июля 2025 года, сообщает Lada.kz.
Основная цель разъяснений – повысить правовую осведомленность населения и бизнеса, а также минимизировать налоговые риски.
«Такая подготовка позволяет избежать нарушений и наладить конструктивный диалог с органами госдоходов», – сообщили в КГД.
Ведомство представило список ключевых действий, которые помогут предприятиям и индивидуальным предпринимателям снизить вероятность санкций в случае проверки.
1. Внутренний налоговый аудит
Рекомендуется регулярно проводить внутренние ревизии налоговой отчетности, расчетов и применяемых режимов налогообложения. Это позволяет выявить и устранить ошибки до прихода проверяющих.
2. Приведение документации в порядок
Налоговая и бухгалтерская учетная политика должна быть актуальной и соответствовать действующим требованиям. Вся первичная документация должна храниться систематизировано и быть доступной для инспекции.
3. Отслеживание изменений в законодательстве
Необходимо регулярно мониторить налоговые и бухгалтерские нововведения, а также официальные разъяснения УГД, ДГД и КГД. Это помогает своевременно адаптировать внутренние процедуры.
4. Повышение квалификации персонала
Следует обучать бухгалтеров, юристов и финансовых специалистов новым нормам налогового администрирования, чтобы снизить вероятность ошибок в повседневной деятельности.
5. Грамотное взаимодействие с налоговыми органами
При получении запросов от КГД важно своевременно и корректно отвечать, а в сложных ситуациях – привлекать налоговых консультантов. Весь процесс должен происходить строго в правовом поле.
Комитет также напомнил о нормах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 статьи 211 Налогового кодекса РК. Согласно этой статье:
С момента получения предписания о проведении налоговой проверки запрещается вносить любые изменения в налоговую отчетность за проверяемый период – на протяжении всего срока проверки, включая её приостановку и продление.
В завершение в КГД подчеркнули: системная и своевременная подготовка к налоговой проверке позволяет не только избежать санкций, но и способствует укреплению доверительных отношений между государством и налогоплательщиком.
«Подобная проактивная позиция – залог устойчивости бизнеса и правовой стабильности в стране», – заключили в ведомстве.
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