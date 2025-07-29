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29.07.2025, 07:17

Опасные слова при переводах с карты на карту: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 728

В Octobank напомнили: даже безобидная фраза в комментарии к переводу с карты на карту может вызвать проблемы — вплоть до блокировки транзакции или начала проверки. Пользователям стоит быть особенно внимательными при заполнении поля «Назначение платежа», сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

freepik.com
freepik.com

Почему комментарии к переводу так важны

С каждым годом банковский контроль за денежными операциями становится всё более автоматизированным. Переводы между картами уже давно стали привычной формой безналичных расчетов — удобной, быстрой и на первый взгляд безопасной. Однако именно в этой привычности кроется риск.

По словам представителей Octobank, многие клиенты даже не задумываются о том, что именно указывают в комментариях к переводу. Между тем автоматические системы безопасности анализируют каждое слово. Результат — операции могут быть приостановлены, а клиенты — подвергнуты дополнительной проверке.

Автоматические фильтры срабатывают на слова

В последнее время участились случаи, когда платежи оказывались «на паузе» просто из-за неудачного выбора слов. Банковские алгоритмы настроены на выявление подозрительных фраз и сигналов, которые могут указывать на:

  • участие в нелегальной предпринимательской деятельности;

  • попытку уйти от налогообложения;

  • возможную причастность к мошенничеству;

  • перевод средств в теневой сектор.

Причем фильтры могут среагировать даже на вполне обычные формулировки — если они звучат «тревожно» с точки зрения автоматизированных систем.

Назначение платежа — это не формальность

В Octobank подчеркивают: комментарий к переводу — не просто сообщение для получателя. Это часть финансового документа, который может быть рассмотрен:

  • внутренними службами безопасности банка;

  • финансовым мониторингом;

  • налоговыми и правоохранительными органами по запросу.

Любая неточность или излишняя конкретика может вызвать подозрения.

Что не стоит писать при переводе

Для отправителей:

  • Избегайте названий товаров и услуг. Формулировки вроде «за доставку», «ставка», «оплата долга» или «за лечение» могут быть расценены как незаконная коммерческая деятельность.

  • Не упоминайте бренды и торговые марки. Это может восприниматься как бизнес-операция без регистрации.

  • Остерегайтесь фраз, которые могут быть интерпретированы двусмысленно. Например, «игра», «бонус», «пари» и т.п.

Для получателей:

  • Не просите указывать специфическое назначение, если вы не уверены в юридической корректности формулировки.

  • Храните переписку и документы, подтверждающие сделку. Особенно если вы ИП, самозанятый или фрилансер.

  • Используйте официальные методы приёма платежей. Например, оплату по QR-коду, ссылке или через POS-терминал с эквайрингом.

Последствия неосторожности

Octobank напоминает: назначение платежа может быть рассмотрено как доказательство цели перевода. И если формулировка вызовет подозрения, банк имеет право:

  • приостановить операцию;

  • запросить подтверждающие документы;

  • сообщить о переводе в компетентные органы.

В результате клиент рискует столкнуться не только с задержкой в зачислении средств, но и с более серьезными последствиями — вплоть до блокировки счета или вызова на допрос.

Как действовать безопасно

Эксперты советуют максимально упрощать и обезличивать назначение платежей. Например, использовать формулировки вроде:

  • «перевод»;

  • «личные средства»;

  • «без комментариев».

Такой подход снижает риск проверки и гарантирует быструю обработку перевода.

Вывод: даже пара слов в комментарии к переводу может повлиять на его судьбу. Octobank призывает пользователей быть осмотрительными, чтобы не попасть под подозрение — особенно в условиях усиленного банковского контроля.

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