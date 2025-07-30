За 5 минут взять кредит не получится: в Казахстане вводят "период охлаждения" для заемщиков

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В Казахстане ужесточаются правила предоставления беззалоговых потребительских кредитов. Новые меры направлены на усиление защиты граждан от финансовых рисков и мошенничества. Об этом сообщили 30 июля в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает Lada.kz.

Фото rbk.ru

Новый закон: акцент на безопасность заемщика

Все изменения предусмотрены Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", который был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым 30 июня 2025 года.

Что такое "период охлаждения"

Одним из ключевых нововведений стало внедрение так называемого "периода охлаждения" — времени между подписанием кредитного договора и фактической выдачей денег заемщику. Теперь выдача онлайн-кредита возможна только по истечении этого срока и после подтверждения согласия клиента.

Параметры, которые будут регулироваться отдельно:

Минимальная сумма кредита, при которой вводится "период охлаждения";

Порядок подтверждения согласия заемщика на получение займа.

Эти детали будет устанавливать специальный нормативный акт АРРФР.

Обязательное посещение отделения для новых клиентов

Граждане, впервые оформляющие беззалоговый потребительский кредит, больше не смогут сделать это полностью онлайн. Для них вводится требование личного визита в офис банка или микрофинансовой организации. Как и в случае с "периодом охлаждения", минимальная сумма кредита, при которой это правило вступает в силу, будет отдельно определена.

Специальные правила для молодежи и пожилых

Для заемщиков младше 21 года и старше 55 лет теперь обязательно получение согласия на оформление кредита. Если заявка подается онлайн, согласие нужно будет подтвердить через:

портал eGov (электронного правительства),

кредитное бюро,

либо приложение кредитора, интегрированное с eGov-сервисами.

Когда возможно списание мошеннических кредитов

Закон также расширяет основания для аннулирования кредитов, оформленных обманным путем — как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Внесудебное списание возможно при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика пострадавшим, если:

не было личного присутствия при подписании договора;

отсутствовало согласие заемщика, попадающего в особую категорию;

не был соблюден "период охлаждения";

не была проведена биометрическая идентификация.

Судебное списание допускается при установлении:

неправомерного использования личных данных третьими лицами;

нарушений в процессе биометрической идентификации со стороны банка;

недостатков в механизмах выявления или фиксации фактов мошенничества.

Новые полномочия банков: как теперь будут реагировать на подозрительные операции

В рамках усиления финансовой безопасности банки получили дополнительные инструменты:

Временная блокировка счетов и электронных кошельков на срок до 5 рабочих дней при обнаружении подозрительных операций;

Отклонение транзакций и ограничение обслуживания, если клиент или его контрагент находятся в антифрод-реестре (так называемом "черном списке").

Когда вступают в силу новые правила

Все вышеуказанные меры начнут действовать спустя 60 календарных дней после официальной публикации закона. Исключение составляют положения о "периоде охлаждения" — они вступят в силу через 90 дней.