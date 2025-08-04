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04.08.2025, 07:47

Банк может заморозить карту даже без задолженности: предупреждение для казахстанцев

Новости Казахстана 0 4 040

Блокировка банковской карты — неприятная ситуация, с которой может столкнуться любой держатель счета. Многие считают, что причина всегда кроется в долгах, но на деле поводов для ограничения доступа к деньгам может быть гораздо больше. От банальных ошибок до серьезных подозрений в нарушении закона — в этом материале разбираемся, когда и почему банки Казахстана могут заблокировать карту, а также что делать в таких случаях, сообщает Lada.kz со ссылкой на FinGramota.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

1. Ошибка при вводе PIN-кода

Многократный неверный ввод пароля — частая причина блокировки карты.
Если клиент вводит неправильный PIN-код более трех-пяти раз подряд (в зависимости от банка), система автоматически блокирует карту для предотвращения возможного мошенничества. Клиент при этом получает уведомление о приостановке операций.

Что будет дальше:

  • Если карта "застряла" в банкомате, ее можно забрать в ближайшем отделении банка, которому принадлежит устройство, чаще всего в тот же или на следующий день. Иногда требуется перевыпуск карты.

  • Если карта заблокирована через мобильное приложение, проблему можно решить удаленно: сбросить PIN-код, пройти проверку личности или обратиться в колл-центр.

Совет от FinGramota.kz:
"Для снятия блокировки достаточно обнулить счетчик PIN-кода через настройки мобильного приложения или при личном визите в банк."

2. Подозрительная операция на счету

Финансовые учреждения тщательно следят за подозрительными транзакциями.
Если операция покажется банку аномальной или нехарактерной для клиента, он может временно приостановить платеж и заблокировать карту вместе со счетом. Это особенно актуально на фоне участившихся случаев мошенничества.

Что происходит при блокировке:

  • Банк уведомляет клиента через СМС, email или звонок.

  • Карта блокируется до выяснения всех обстоятельств.

  • Срок ограничения может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель.

Что делать клиенту:

  • Посетить отделение банка или связаться с колл-центром.

  • Подтвердить легальность операции — возможно, потребуется код подтверждения, личное присутствие или документы.

Комментарий от FinGramota:
"Если операция окажется легитимной, банк снимет ограничения после прохождения проверки."

3. Подозрение в отмывании доходов или финансировании терроризма

Блокировка карты может быть вызвана подозрением в нарушении закона о ПОД/ФТ.
Согласно Закону РК «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны реагировать на операции, которые выглядят сомнительно.

Примеры рисковых операций:

  • Переводы крупных сумм с неизвестного источника.

  • Частые операции с заграничными счетами.

  • Нестандартные движения по счету без объяснения происхождения средств.

Что происходит:

  • Карту блокируют на срок от 3 до 30 рабочих дней для внутренней проверки.

  • Если банк передает дело в правоохранительные органы — блокировка может затянуться на неопределенный срок.

Как действовать клиенту:

  • Обратиться в банк, объяснить цель операции и предоставить подтверждающие документы.

  • В случае отказа сотрудничать — велик риск попасть в "черный список" клиентов, замеченных в потенциальных нарушениях закона.

4. Судебные и исполнительные решения

Блокировка карты может быть частью принудительного исполнения долговых обязательств.
Если клиент имеет задолженности, банк может заблокировать карту на основании:

  • Решения суда;

  • Постановления частного или государственного судебного исполнителя;

  • Просрочки по алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам.

В таких случаях банк обязан исполнить распоряжение без согласования с клиентом, действуя в рамках законодательства.

Как избежать проблем с картой

Чтобы минимизировать риск блокировки банковской карты, стоит соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • Не ошибаться при вводе PIN-кода и при необходимости сменить его на более запоминающийся.

  • Избегать подозрительных операций и заранее уведомлять банк о крупных транзакциях.

  • Следить за своей кредитной историей и избегать задолженностей.

  • Оперативно реагировать на уведомления и запросы от банка.

Блокировка карты — не всегда результат серьезных нарушений. Часто это просто защитная мера, призванная обезопасить деньги клиента. Главное — не паниковать и вовремя связаться с банком, чтобы прояснить ситуацию и восстановить доступ к своим средствам.

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