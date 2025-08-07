18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.08.2025, 20:14

600 тенге за доллар: к чему готовиться казахстанцам — взгляд экономиста

Новости Казахстана 0 275

Рост курса доллара в Казахстане уже не кажется временным скачком — за этим стоят фундаментальные экономические причины. Экономист Алмас Чукин уверен: ослабление нацвалюты стало следствием избыточной денежной массы, инфляции и структурных уязвимостей экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Почему тенге слабеет: «денежный навес» и рост импорта

Главный фактор ослабления тенге — инфляция, вызванная слишком быстрым увеличением объема денег в экономике. Как отмечает Чукин, рост денежной массы обгоняет реальные возможности производства. Деньги попадают в экономику через трансферты из Нацфонда, которые не обеспечены внутренним производством, а основаны на сырьевой ренте, в основном — от продажи нефти.

Кроме того, этот поток усиливается за счет кредитования — банки активно запускают деньги в оборот, увеличивая общий объем средств в обращении.

Цифры от Чукина:

  • ВВП Казахстана за прошлый год вырос номинально на 15% — с 119 до 137 трлн тенге.

  • Реальный рост с учетом инфляции — всего 4,8%.

  • Денежная масса (М3) увеличилась на 19,2% — с 38 до 45 трлн тенге.

Такое расхождение ведет к росту внутреннего спроса, с которым не справляется местное производство. В результате повышается интерес к импортным товарам — и вместе с ним возрастает спрос на валюту.

«Валюты не хватает — и ее цена растет», — резюмирует Чукин.

Новый коридор курса: к 600 тенге за доллар — не фантастика, а расчет

По мнению эксперта, тенденция уже наметилась: плавное движение доллара в сторону 540–560 тенге становится новой нормой. И если внутренние экономические условия не изменятся, к 2027 году доллар может приблизиться к отметке в 600 тенге.

«Каждый год доллар прибавляет по 6–8% — это примерно 40–50 тенге в год», — говорит Чукин.

Экономист также отмечает, что точный момент скачка никто не предскажет — но тренд очевиден. Как правило, тенге укрепляется в начале года, но в целом его стоимость снижается: инфляция в 2025 году съест еще 11–12%, что означает падение курса примерно на 4% — по коэффициенту коррекции 0,4.

График подтверждает: курс не поспевает за инфляцией

Фото: Zakon.kz

Для наглядности Чукин приводит график с тремя линиями:

  • Синяя линия — кумулятивная инфляция (CPI)

  • Зеленая линия — рост денежной массы (М3)

  • Красная линия — кумулятивный рост курса доллара (FX)

С января 2016 года по июль 2025:

  • Денежная масса выросла более чем в 2,5 раза

  • Инфляция — чуть более чем в 2 раза

  • Курс доллара — менее резко

Это, по мнению эксперта, говорит о том, что курс «не догоняет» инфляционные и монетарные процессы.

Другие причины уязвимости тенге

Помимо инфляции и денежной массы, есть еще ряд факторов, ослабляющих тенге:

  • Снижение цен на нефть Brent до $60 за баррель

  • Рост импорта и сокращение профицита торгового баланса

  • Превышение оттока капитала над притоком — платежный баланс уходит в минус

  • Запланированные масштабные госинвестпрограммы — еще больше увеличат денежную массу

  • Продолжение политики «дедолларизации» — выталкивает доллары из страны

Валютный рынок Казахстана: хрупкость и риск паники

По словам Чукина, валютный рынок страны весьма чувствителен к колебаниям:

  • Основные объемы продажи валюты обеспечивают 30–40 компаний

  • Если они начинают «придерживать» доллары, курс сразу реагирует скачками

  • Даже небольшие интервенции Нацбанка (пример — $100 млн) могут временно развернуть тренд

«Нацбанк мог бы сглаживать пики, не нарушая принципов свободного курса», — считает эксперт.

Исторический максимум и текущие значения

30 июля 2025 года курс доллара в Казахстане впервые превысил 550 тенге. Это вынудило Нацбанк вмешаться, и курс снизился до 546,36 тенге. Но даже это — рекордно высокий уровень.

? На 6 августа 2025 года:

  • Официальный курс Нацбанка — 537,53 тенге

  • Биржевой курс KASE — 536,58 тенге

  • Курс в обменниках — около 540,10 тенге

Хотя первый вице-премьер Роман Скляр выразил уверенность, что «курс откатится назад», экономисты уверены: тенденция к ослаблению тенге сохраняется, и она глубже, чем кажется на первый взгляд.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…