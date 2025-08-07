600 тенге за доллар: к чему готовиться казахстанцам — взгляд экономиста

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Рост курса доллара в Казахстане уже не кажется временным скачком — за этим стоят фундаментальные экономические причины. Экономист Алмас Чукин уверен: ослабление нацвалюты стало следствием избыточной денежной массы, инфляции и структурных уязвимостей экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Почему тенге слабеет: «денежный навес» и рост импорта

Главный фактор ослабления тенге — инфляция, вызванная слишком быстрым увеличением объема денег в экономике. Как отмечает Чукин, рост денежной массы обгоняет реальные возможности производства. Деньги попадают в экономику через трансферты из Нацфонда, которые не обеспечены внутренним производством, а основаны на сырьевой ренте, в основном — от продажи нефти.

Кроме того, этот поток усиливается за счет кредитования — банки активно запускают деньги в оборот, увеличивая общий объем средств в обращении.

Цифры от Чукина:

ВВП Казахстана за прошлый год вырос номинально на 15% — с 119 до 137 трлн тенге.

Реальный рост с учетом инфляции — всего 4,8%.

Денежная масса (М3) увеличилась на 19,2% — с 38 до 45 трлн тенге.

Такое расхождение ведет к росту внутреннего спроса, с которым не справляется местное производство. В результате повышается интерес к импортным товарам — и вместе с ним возрастает спрос на валюту.

«Валюты не хватает — и ее цена растет», — резюмирует Чукин.

Новый коридор курса: к 600 тенге за доллар — не фантастика, а расчет

По мнению эксперта, тенденция уже наметилась: плавное движение доллара в сторону 540–560 тенге становится новой нормой. И если внутренние экономические условия не изменятся, к 2027 году доллар может приблизиться к отметке в 600 тенге.

«Каждый год доллар прибавляет по 6–8% — это примерно 40–50 тенге в год», — говорит Чукин.

Экономист также отмечает, что точный момент скачка никто не предскажет — но тренд очевиден. Как правило, тенге укрепляется в начале года, но в целом его стоимость снижается: инфляция в 2025 году съест еще 11–12%, что означает падение курса примерно на 4% — по коэффициенту коррекции 0,4.

График подтверждает: курс не поспевает за инфляцией

Фото: Zakon.kz

Для наглядности Чукин приводит график с тремя линиями:

Синяя линия — кумулятивная инфляция (CPI)

Зеленая линия — рост денежной массы (М3)

Красная линия — кумулятивный рост курса доллара (FX)

С января 2016 года по июль 2025:

Денежная масса выросла более чем в 2,5 раза

Инфляция — чуть более чем в 2 раза

Курс доллара — менее резко

Это, по мнению эксперта, говорит о том, что курс «не догоняет» инфляционные и монетарные процессы.

Другие причины уязвимости тенге

Помимо инфляции и денежной массы, есть еще ряд факторов, ослабляющих тенге:

Снижение цен на нефть Brent до $60 за баррель

Рост импорта и сокращение профицита торгового баланса

Превышение оттока капитала над притоком — платежный баланс уходит в минус

Запланированные масштабные госинвестпрограммы — еще больше увеличат денежную массу

Продолжение политики «дедолларизации» — выталкивает доллары из страны

Валютный рынок Казахстана: хрупкость и риск паники

По словам Чукина, валютный рынок страны весьма чувствителен к колебаниям:

Основные объемы продажи валюты обеспечивают 30–40 компаний

Если они начинают «придерживать» доллары, курс сразу реагирует скачками

Даже небольшие интервенции Нацбанка (пример — $100 млн) могут временно развернуть тренд

«Нацбанк мог бы сглаживать пики, не нарушая принципов свободного курса», — считает эксперт.

Исторический максимум и текущие значения

30 июля 2025 года курс доллара в Казахстане впервые превысил 550 тенге. Это вынудило Нацбанк вмешаться, и курс снизился до 546,36 тенге. Но даже это — рекордно высокий уровень.

? На 6 августа 2025 года:

Официальный курс Нацбанка — 537,53 тенге

Биржевой курс KASE — 536,58 тенге

Курс в обменниках — около 540,10 тенге

Хотя первый вице-премьер Роман Скляр выразил уверенность, что «курс откатится назад», экономисты уверены: тенденция к ослаблению тенге сохраняется, и она глубже, чем кажется на первый взгляд.