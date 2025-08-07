В Казахстане меняются правила для владельцев жилья: без нового техпаспорта квартиру не продать и не подарить

Қазақ тіліне аудару

Владельцам квартир в Казахстане в ближайшем будущем придется переоформить технические паспорта на недвижимость. Эти изменения затронут подавляющее большинство собственников и могут повлиять на сделки с жильем, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото: stock.adobe.com

Почему нужно менять технический паспорт?

Как сообщает 31 канал, причиной для переоформления стало обновление правил учета площади квартир. Теперь при расчете общей площади официально учитываются балконы и лоджии — с применением специальных коэффициентов. Ранее такие нормы использовались лишь в строительстве, но теперь они стали обязательными и для оформления технических документов.

Без нового техпаспорта невозможно будет:

продать недвижимость,

подарить квартиру,

оформить наследование жилья.

По оценкам специалистов, эти изменения затронут около 85% всех владельцев квартир в стране.

Что теперь включает новый техпаспорт?

Старый документ заменен на целый комплект бумаг. Новый пакет включает:

кадастровый паспорт,

обновленный план квартиры,

таблицу с указанием площадей всех помещений, включая балкон и/или лоджию,

заключение специалиста о внесенных изменениях.

Где и как оформить новые документы?

По словам главы Ассоциации риэлторов Ларисы Степаненко, оформить техпаспорт можно:

в любом ЦОНе ,

либо онлайн через портал eGov.kz.

Для подачи заявки понадобятся следующие документы:

удостоверение личности,

правоустанавливающий документ на жилье (например, акт купли-продажи или дарения),

при наличии — идентификатор земельного участка,

квитанция об оплате госпошлины.

Как проходит процедура переоформления?

Первым этапом нужно подать заявление на вызов специалиста. Он прибудет по адресу, проведет необходимые измерения всех помещений, включая балконы и лоджии, после чего составит новый план квартиры. На основе этих данных оформляется полный пакет технической документации.

Есть ли крайние сроки и штрафы?

Эксперты подчеркивают: установленных сроков для замены техпаспорта нет. Переоформление можно сделать в любое удобное время. Штрафы за пользование старым техпаспортом не предусмотрены. Однако при попытке совершить юридически значимые действия с недвижимостью без актуального документа — сделка будет невозможна.