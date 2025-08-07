18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 06:46

В Казахстане меняются правила для владельцев жилья: без нового техпаспорта квартиру не продать и не подарить

Новости Казахстана 0 7 032

Владельцам квартир в Казахстане в ближайшем будущем придется переоформить технические паспорта на недвижимость. Эти изменения затронут подавляющее большинство собственников и могут повлиять на сделки с жильем, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Почему нужно менять технический паспорт?

Как сообщает 31 канал, причиной для переоформления стало обновление правил учета площади квартир. Теперь при расчете общей площади официально учитываются балконы и лоджии — с применением специальных коэффициентов. Ранее такие нормы использовались лишь в строительстве, но теперь они стали обязательными и для оформления технических документов.

Без нового техпаспорта невозможно будет:

  • продать недвижимость,

  • подарить квартиру,

  • оформить наследование жилья.

По оценкам специалистов, эти изменения затронут около 85% всех владельцев квартир в стране.

Что теперь включает новый техпаспорт?

Старый документ заменен на целый комплект бумаг. Новый пакет включает:

  • кадастровый паспорт,

  • обновленный план квартиры,

  • таблицу с указанием площадей всех помещений, включая балкон и/или лоджию,

  • заключение специалиста о внесенных изменениях.

Где и как оформить новые документы?

По словам главы Ассоциации риэлторов Ларисы Степаненко, оформить техпаспорт можно:

  • в любом ЦОНе,

  • либо онлайн через портал eGov.kz.

Для подачи заявки понадобятся следующие документы:

  • удостоверение личности,

  • правоустанавливающий документ на жилье (например, акт купли-продажи или дарения),

  • при наличии — идентификатор земельного участка,

  • квитанция об оплате госпошлины.

Как проходит процедура переоформления?

Первым этапом нужно подать заявление на вызов специалиста. Он прибудет по адресу, проведет необходимые измерения всех помещений, включая балконы и лоджии, после чего составит новый план квартиры. На основе этих данных оформляется полный пакет технической документации.

Есть ли крайние сроки и штрафы?

Эксперты подчеркивают: установленных сроков для замены техпаспорта нет. Переоформление можно сделать в любое удобное время. Штрафы за пользование старым техпаспортом не предусмотрены. Однако при попытке совершить юридически значимые действия с недвижимостью без актуального документа — сделка будет невозможна.

2
71
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Это как обновление ПО, как квест- чтоб у одних всё шло как по маслу, а другим чтоб жизнь малиной не казалась...
08.08.2025, 02:00
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ещё один шаг для пополнения казны, фантазии чиновников можно позавидовать.
07.08.2025, 03:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…