В Казахстане меняются правила для владельцев жилья: без нового техпаспорта квартиру не продать и не подарить

Владельцам квартир в Казахстане в ближайшем будущем придется переоформить технические паспорта на недвижимость. Эти изменения затронут подавляющее большинство собственников и могут повлиять на сделки с жильем, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
Как сообщает 31 канал, причиной для переоформления стало обновление правил учета площади квартир. Теперь при расчете общей площади официально учитываются балконы и лоджии — с применением специальных коэффициентов. Ранее такие нормы использовались лишь в строительстве, но теперь они стали обязательными и для оформления технических документов.
Без нового техпаспорта невозможно будет:
продать недвижимость,
подарить квартиру,
оформить наследование жилья.
По оценкам специалистов, эти изменения затронут около 85% всех владельцев квартир в стране.
Старый документ заменен на целый комплект бумаг. Новый пакет включает:
кадастровый паспорт,
обновленный план квартиры,
таблицу с указанием площадей всех помещений, включая балкон и/или лоджию,
заключение специалиста о внесенных изменениях.
По словам главы Ассоциации риэлторов Ларисы Степаненко, оформить техпаспорт можно:
в любом ЦОНе,
либо онлайн через портал eGov.kz.
Для подачи заявки понадобятся следующие документы:
удостоверение личности,
правоустанавливающий документ на жилье (например, акт купли-продажи или дарения),
при наличии — идентификатор земельного участка,
квитанция об оплате госпошлины.
Первым этапом нужно подать заявление на вызов специалиста. Он прибудет по адресу, проведет необходимые измерения всех помещений, включая балконы и лоджии, после чего составит новый план квартиры. На основе этих данных оформляется полный пакет технической документации.
Эксперты подчеркивают: установленных сроков для замены техпаспорта нет. Переоформление можно сделать в любое удобное время. Штрафы за пользование старым техпаспортом не предусмотрены. Однако при попытке совершить юридически значимые действия с недвижимостью без актуального документа — сделка будет невозможна.
