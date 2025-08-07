Рацион с отсроченной смертью: чем на самом деле питаются казахстанцы

Қазақ тіліне аудару

Ученые Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова выявили тревожные диетические тенденции среди казахстанцев. Результаты национального опроса, в котором приняли участие более 6700 человек со всей страны, показали: ежедневный рацион большинства граждан далек от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В особенности тревожит переизбыток соли и крайне низкое потребление овощей и фруктов.

Соль в четыре раза выше нормы: тревожная статистика

По данным исследования, среднесуточное потребление соли в Казахстане достигает 17 граммов. Это почти в четыре раза превышает рекомендуемый ВОЗ предел в 5 граммов и является одним из самых высоких показателей в мире.

Несмотря на осведомленность — почти 80% опрошенных признали связь между солью и болезнями сердца и сосудов — лишь 41,7% считают сокращение соли по-настоящему важным. Реальные действия предпринимают единицы: большинство продолжает обильно солить пищу при готовке, а треть — досаливает уже готовые блюда за столом.

Наибольшую склонность к пересоленной пище проявляют:

мужчины;

молодежь;

студенты;

курильщики.

Эти группы чаще руководствуются вкусовыми предпочтениями, нежели заботой о здоровье. В противоположность им, пожилые люди демонстрируют большую осмотрительность — вероятно, из-за уже возникших проблем с давлением и сердцем.

Недостаток овощей: только 16% казахстанцев соблюдают норму

ВОЗ рекомендует употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день — около 400 граммов. Однако этой нормы в Казахстане придерживается лишь 16,6% населения. Женщины в этом плане обгоняют мужчин (18,9% против 14,1%), но ситуация в целом остается неблагополучной.

Региональные различия:

Шымкент и Туркестанская область — до 35% опрошенных следуют рекомендациям;

Астана, Алматы, Павлодарская и СКО — менее 10% соблюдают норму.

Причины различий:

В южных регионах выше доступность свежих овощей, часто собственного выращивания;

В мегаполисах доминирует фастфуд и полуфабрикаты;

Высокие цены на качественную продукцию;

Недостаток времени на готовку в условиях быстрого ритма жизни.

Что необходимо изменить: рекомендации ученых

Исследователи подчеркивают — изменить ситуацию возможно только при системном подходе. Нужно действовать сразу на нескольких уровнях:

На государственном уровне:

Введение нормативов по составу массовых продуктов;

Обязательная маркировка содержания соли и сахара;

Финансовые стимулы для производителей здоровой пищи.

В городской среде:

Развитие сети доступных точек с полезным питанием;

Поддержка рынков и фермерской продукции.

В образовательных учреждениях:

Обязательное включение овощей в школьное меню;

Обучение детей чтению и пониманию состава продуктов.

В семьях:

Поэтапное снижение уровня соли в домашней пище;

Формирование полезных пищевых привычек с детства.

Также важно:

Ограничить агрессивную рекламу переработанных и соленых продуктов.

Международный опыт: путь к здоровью через осознанное питание

Эксперты напоминают: во многих странах удалось добиться реального снижения потребления соли и увеличения доли овощей в рационе только благодаря комплексным мерам — от социальной рекламы до реформирования пищевой промышленности.

Для Казахстана это означает: необходимо объединить усилия государства, бизнеса, образования и самих граждан. Только тогда возможно сократить риски таких заболеваний, как инсульт, гипертония и ишемическая болезнь сердца, а также улучшить общее качество жизни.