Сколько платят казахстанцам за усыновление новорожденных

Усыновление ребенка — серьезный шаг, требующий от семьи большой ответственности и моральной зрелости. Чтобы помочь таким семьям, в Казахстане предусмотрены государственные выплаты. Всего предусмотрено четыре вида материальной помощи, которые различаются в зависимости от трудового статуса усыновителя и количества детей в семье, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: elements.envato.com

Основные виды финансовой поддержки

Согласно Социальному кодексу РК (статьи 77–82), усыновителям доступны следующие выплаты:

Единовременное пособие при рождении ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих родителей.

Выплаты из Фонда социального страхования для трудоустроенных граждан.

Социальная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Рассмотрим подробнее, сколько может получить семья в зависимости от обстоятельств.

Единовременное пособие: доступно всем

Первая выплата, которая полагается каждой семье при рождении или усыновлении новорожденного — это единоразовая сумма от государства. Ее размер зависит от очередности ребенка в семье:

На первого, второго и третьего ребенка : 38 МРП (в 2025 году — 149 416 тенге ).

На четвертого и последующих детей: 63 МРП (247 716 тенге).

Эта сумма выплачивается независимо от того, работает ли усыновитель или нет.

Поддержка для безработных родителей

Если приемный родитель официально не работает, государство назначает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Размер выплат зависит от количества детей в семье:

1 ребенок — 5,76 МРП ( 22 648 тенге ).

2 ребенка — 6,81 МРП ( 26 776 тенге ).

3 ребенка — 7,85 МРП ( 30 866 тенге ).

4 и более детей — 8,9 МРП (34 994 тенге) на каждого.

Пособие выплачивается ежемесячно, начиная с момента усыновления.

Что положено работающим усыновителям

Если усыновитель трудоустроен и за него производились отчисления в Фонд социального медицинского страхования (ФМС), ему полагаются две социальные выплаты.

1. Выплата по случаю потери дохода при усыновлении

Эта компенсация назначается на период, указанный в больничном листе, и рассчитывается на основе среднемесячного дохода за последние 12 месяцев. Выплата помогает компенсировать потерю заработка в период ухода за новорожденным.

2. Ежемесячная соцвыплата по уходу за ребенком

Она выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет и составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. При этом:

Сумма не может быть ниже установленного пособия по уходу за ребенком для неработающих.

Максимальный размер выплаты не может превышать 40% от 7-кратного минимального размера заработной платы — в 2025 году это 595 000 тенге.

Таким образом, даже трудоустроенные усыновители могут рассчитывать на стабильную поддержку от государства.

Финансовая помощь — стимул к решению

Государство Казахстана делает шаги для поддержки семей, готовых взять на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Материальные выплаты не решают всех проблем, но помогают в первые, особенно затратные, месяцы жизни новорожденного.

Приняв решение об усыновлении, родители могут быть уверены: государство окажет финансовую помощь вне зависимости от их занятости.