Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.08.2025, 08:49

В Казахстане утверждены пять новых профессиональных праздников

Новости Казахстана 0 410

С 17 августа 2025 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень профессиональных праздников. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения. Теперь казахстанцы будут официально чествовать представителей еще пяти профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новые профессиональные даты

В список добавлены следующие праздничные даты:

  • 7 июля — День ремесленников Казахстана

  • 9 июля — День работников сферы естественных монополий

  • 15 сентября — День работника санитарно-эпидемиологической службы

  • 20 октября — День работника сферы общественного питания

  • 29 октября — День предпринимателей Казахстана

Кроме того, перенесена дата празднования Дня энергетика — теперь он будет отмечаться 22 декабря вместо третьего воскресенья декабря.

Кто уже имеет свой профессиональный праздник

Обновленный перечень включает в себя более 60 официальных профессиональных дат, среди которых:

Зимне-весенние праздники:

  • 10 января — День Национальной гвардии

  • 28 января — День органов по финансовому мониторингу

  • 1 февраля — День работников гражданской авиации

  • Вторая суббота марта — День землеустройства, геодезии и картографии

  • 7 апреля — День работников госуслуг

  • Первое воскресенье апреля — День геолога

  • 12 апреля — День работников науки

  • 16 апреля — День ЖКХ

  • 21 апреля — День Службы госохраны

Праздники мая и июня:

  • 17 мая — День работников связи

  • 20 мая — День метрологии

  • 21 мая — День культуры и искусства

  • Последнее воскресенье мая — День химической промышленности

  • 5 июня — День эколога

  • 7 июня — День антимонопольного органа

  • 9 июня — День сил спецназначения

  • Второе воскресенье июня — День легкой промышленности и День животноводов

  • Третье воскресенье июня — День медработника

  • 23 июня — День полиции и День госслужащего

  • 24 июня — День судей

  • 28 июня — День СМИ

Профессиональные даты июля:

  • 2 июля — День дипслужбы

  • 9 июля — День водного хозяйства

  • 10 июля — День ветеринарного работника

  • 13 июля — День нацбезопасности

  • 14 июля — День нотариуса

  • Первое воскресенье июля — День морского и речного транспорта

  • Второе воскресенье июля — День рыбного хозяйства

  • Третье воскресенье июля — День металлурга

  • Четвертое воскресенье июля — День торговли

Август и осень:

  • Первое воскресенье августа — День железнодорожника

  • Второе воскресенье августа — День строителя

  • 18 августа — День пограничника

  • Последнее воскресенье августа — День шахтера

  • Первая суббота сентября — День охотничьего хозяйства

  • Первое воскресенье сентября — День нефтегазового комплекса

  • Второе воскресенье сентября — День контрольно-измерительных приборов

  • 28 сентября — День атомной отрасли

  • 30 сентября — День юстиции

  • Последнее воскресенье сентября — День машиностроителя

Образование, лес и финансы:

  • 1 октября — День высшего образования

  • 2 октября — День техпрофобразования

  • 5 октября — День учителя

  • 6 октября — День оборонной промышленности

  • 10 октября — День профсоюзов

  • 14 октября — День стандартизации

  • 19 октября — День спасателя

  • Третье воскресенье октября — День лесного хозяйства

  • 24 октября — День библиотекаря

  • Последнее воскресенье октября — сразу три даты:

    • День социальной защиты

    • День автотранспорта

    • День автодорожной отрасли

  • 29 октября — День охранных организаций

Ноябрь и декабрь:

  • 5 ноября — День внешней разведки

  • 8 ноября — День статистика

  • 10 ноября — День цифровизации и бухгалтерии

  • 15 ноября — День финансовой системы

  • Третья суббота ноября — День буровика

  • Третье воскресенье ноября — День агропромышленного комплекса

  • 18 ноября — День антикоррупционной службы

  • 5 декабря — День адвокатуры

  • 6 декабря — День прокуратуры

  • 13 декабря — День УИС

  • 20 декабря — День фельдъегерской службы

  • 22 декабря — День архивиста и День энергетика

Для чего это нужно?

Расширение перечня профессиональных праздников — это способ признания важности различных сфер деятельности в жизни страны. Новые даты станут символом уважения и благодарности людям, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие экономики, здравоохранения, предпринимательства и ремесел.

