В Казахстане утверждены пять новых профессиональных праздников

С 17 августа 2025 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень профессиональных праздников. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения. Теперь казахстанцы будут официально чествовать представителей еще пяти профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В список добавлены следующие праздничные даты:
7 июля — День ремесленников Казахстана
9 июля — День работников сферы естественных монополий
15 сентября — День работника санитарно-эпидемиологической службы
20 октября — День работника сферы общественного питания
29 октября — День предпринимателей Казахстана
Кроме того, перенесена дата празднования Дня энергетика — теперь он будет отмечаться 22 декабря вместо третьего воскресенья декабря.
Обновленный перечень включает в себя более 60 официальных профессиональных дат, среди которых:
Зимне-весенние праздники:
10 января — День Национальной гвардии
28 января — День органов по финансовому мониторингу
1 февраля — День работников гражданской авиации
Вторая суббота марта — День землеустройства, геодезии и картографии
7 апреля — День работников госуслуг
Первое воскресенье апреля — День геолога
12 апреля — День работников науки
16 апреля — День ЖКХ
21 апреля — День Службы госохраны
Праздники мая и июня:
17 мая — День работников связи
20 мая — День метрологии
21 мая — День культуры и искусства
Последнее воскресенье мая — День химической промышленности
5 июня — День эколога
7 июня — День антимонопольного органа
9 июня — День сил спецназначения
Второе воскресенье июня — День легкой промышленности и День животноводов
Третье воскресенье июня — День медработника
23 июня — День полиции и День госслужащего
24 июня — День судей
28 июня — День СМИ
Профессиональные даты июля:
2 июля — День дипслужбы
9 июля — День водного хозяйства
10 июля — День ветеринарного работника
13 июля — День нацбезопасности
14 июля — День нотариуса
Первое воскресенье июля — День морского и речного транспорта
Второе воскресенье июля — День рыбного хозяйства
Третье воскресенье июля — День металлурга
Четвертое воскресенье июля — День торговли
Август и осень:
Первое воскресенье августа — День железнодорожника
Второе воскресенье августа — День строителя
18 августа — День пограничника
Последнее воскресенье августа — День шахтера
Первая суббота сентября — День охотничьего хозяйства
Первое воскресенье сентября — День нефтегазового комплекса
Второе воскресенье сентября — День контрольно-измерительных приборов
28 сентября — День атомной отрасли
30 сентября — День юстиции
Последнее воскресенье сентября — День машиностроителя
Образование, лес и финансы:
1 октября — День высшего образования
2 октября — День техпрофобразования
5 октября — День учителя
6 октября — День оборонной промышленности
10 октября — День профсоюзов
14 октября — День стандартизации
19 октября — День спасателя
Третье воскресенье октября — День лесного хозяйства
24 октября — День библиотекаря
Последнее воскресенье октября — сразу три даты:
День социальной защиты
День автотранспорта
День автодорожной отрасли
29 октября — День охранных организаций
Ноябрь и декабрь:
5 ноября — День внешней разведки
8 ноября — День статистика
10 ноября — День цифровизации и бухгалтерии
15 ноября — День финансовой системы
Третья суббота ноября — День буровика
Третье воскресенье ноября — День агропромышленного комплекса
18 ноября — День антикоррупционной службы
5 декабря — День адвокатуры
6 декабря — День прокуратуры
13 декабря — День УИС
20 декабря — День фельдъегерской службы
22 декабря — День архивиста и День энергетика
Расширение перечня профессиональных праздников — это способ признания важности различных сфер деятельности в жизни страны. Новые даты станут символом уважения и благодарности людям, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие экономики, здравоохранения, предпринимательства и ремесел.
