В Казахстане утверждены пять новых профессиональных праздников

С 17 августа 2025 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень профессиональных праздников. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения. Теперь казахстанцы будут официально чествовать представителей еще пяти профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: depositphotos.com

Новые профессиональные даты

В список добавлены следующие праздничные даты:

7 июля — День ремесленников Казахстана

9 июля — День работников сферы естественных монополий

15 сентября — День работника санитарно-эпидемиологической службы

20 октября — День работника сферы общественного питания

29 октября — День предпринимателей Казахстана

Кроме того, перенесена дата празднования Дня энергетика — теперь он будет отмечаться 22 декабря вместо третьего воскресенья декабря.

Кто уже имеет свой профессиональный праздник

Обновленный перечень включает в себя более 60 официальных профессиональных дат, среди которых:

Зимне-весенние праздники:

10 января — День Национальной гвардии

28 января — День органов по финансовому мониторингу

1 февраля — День работников гражданской авиации

Вторая суббота марта — День землеустройства, геодезии и картографии

7 апреля — День работников госуслуг

Первое воскресенье апреля — День геолога

12 апреля — День работников науки

16 апреля — День ЖКХ

21 апреля — День Службы госохраны

Праздники мая и июня:

17 мая — День работников связи

20 мая — День метрологии

21 мая — День культуры и искусства

Последнее воскресенье мая — День химической промышленности

5 июня — День эколога

7 июня — День антимонопольного органа

9 июня — День сил спецназначения

Второе воскресенье июня — День легкой промышленности и День животноводов

Третье воскресенье июня — День медработника

23 июня — День полиции и День госслужащего

24 июня — День судей

28 июня — День СМИ

Профессиональные даты июля:

2 июля — День дипслужбы

9 июля — День водного хозяйства

10 июля — День ветеринарного работника

13 июля — День нацбезопасности

14 июля — День нотариуса

Первое воскресенье июля — День морского и речного транспорта

Второе воскресенье июля — День рыбного хозяйства

Третье воскресенье июля — День металлурга

Четвертое воскресенье июля — День торговли

Август и осень:

Первое воскресенье августа — День железнодорожника

Второе воскресенье августа — День строителя

18 августа — День пограничника

Последнее воскресенье августа — День шахтера

Первая суббота сентября — День охотничьего хозяйства

Первое воскресенье сентября — День нефтегазового комплекса

Второе воскресенье сентября — День контрольно-измерительных приборов

28 сентября — День атомной отрасли

30 сентября — День юстиции

Последнее воскресенье сентября — День машиностроителя

Образование, лес и финансы:

1 октября — День высшего образования

2 октября — День техпрофобразования

5 октября — День учителя

6 октября — День оборонной промышленности

10 октября — День профсоюзов

14 октября — День стандартизации

19 октября — День спасателя

Третье воскресенье октября — День лесного хозяйства

24 октября — День библиотекаря

Последнее воскресенье октября — сразу три даты: День социальной защиты День автотранспорта День автодорожной отрасли

29 октября — День охранных организаций

Ноябрь и декабрь:

5 ноября — День внешней разведки

8 ноября — День статистика

10 ноября — День цифровизации и бухгалтерии

15 ноября — День финансовой системы

Третья суббота ноября — День буровика

Третье воскресенье ноября — День агропромышленного комплекса

18 ноября — День антикоррупционной службы

5 декабря — День адвокатуры

6 декабря — День прокуратуры

13 декабря — День УИС

20 декабря — День фельдъегерской службы

22 декабря — День архивиста и День энергетика

Для чего это нужно?

Расширение перечня профессиональных праздников — это способ признания важности различных сфер деятельности в жизни страны. Новые даты станут символом уважения и благодарности людям, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие экономики, здравоохранения, предпринимательства и ремесел.