Жить можно, но с трудом: Казахстан оказался на задворках мирового рейтинга качества жизни

Страна уступила не только развитым экономикам, но и ближайшим соседям, включая Россию, Армению и Беларусь. Согласно последнему отчету платформы Numbeo, Казахстан занял 74-е место из 89 возможных в глобальном рейтинге качества жизни, сообщает Lada.kz.
Общий индекс качества жизни в Казахстане составил 108,2%. Для сравнения:
Беларусь заняла 52-е место с индексом 134,8%;
Китай — 57-е место (127,7%);
Армения — 65-е место (120,2%);
Россия — 71-е место (113,5%).
Среди стран, значительно опережающих Казахстан, также оказались:
Малайзия — индекс 136,7%,
Румыния — 145,1%,
Хорватия — 181,7%.
Лидером рейтинга стал Люксембург с впечатляющим показателем 218,2%, а замыкает список Нигерия – всего 15,6%.
Индекс качества жизни формируется на основе нескольких ключевых параметров:
покупательная способность населения,
стоимость жизни,
соотношение цен на недвижимость к доходу,
уровень безопасности,
доступность и качество здравоохранения,
экологическая обстановка.
Наиболее слабыми позициями Казахстана стали:
покупательная способность – 56,5% (чем выше показатель, тем лучше),
соотношение стоимости жилья к доходу – 9,7% (в этом случае чем ниже, тем доступнее недвижимость).
Для сравнения:
В Израиле покупательная способность составляет 127,8%,
В Германии – 144,3%,
В Дании – 152,7%,
В Люксембурге – 183,1%.
Что касается доступности жилья:
В Дании индекс равен 6,1%,
В Нидерландах – 7,4%,
что делает жилье там значительно более доступным по сравнению с доходами населения.
Одним из немногих положительных факторов для Казахстана остается низкая стоимость жизни – 26,6%. Это заметно ниже, чем в других странах:
Россия – 36,1%,
Италия – 57,2%,
Германия – 64,7%,
Израиль – 69,6%,
Люксембург – 73,5%.
Невысокий уровень покупательной способности и сравнительно низкая доступность жилья формируют ощущение, что жить в Казахстане можно, но сложно. На фоне глобального роста цен и региональной конкуренции за комфорт жизни, Казахстан пока проигрывает не только развитым экономикам, но и ближайшим соседям.
