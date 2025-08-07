Жить можно, но с трудом: Казахстан оказался на задворках мирового рейтинга качества жизни

Қазақ тіліне аудару

Страна уступила не только развитым экономикам, но и ближайшим соседям, включая Россию, Армению и Беларусь. Согласно последнему отчету платформы Numbeo , Казахстан занял 74-е место из 89 возможных в глобальном рейтинге качества жизни, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Общий индекс качества жизни: Казахстан в нижней трети

Общий индекс качества жизни в Казахстане составил 108,2%. Для сравнения:

Беларусь заняла 52-е место с индексом 134,8% ;

Китай — 57-е место ( 127,7% );

Армения — 65-е место ( 120,2% );

Россия — 71-е место (113,5%).

Среди стран, значительно опережающих Казахстан, также оказались:

Малайзия — индекс 136,7% ,

Румыния — 145,1% ,

Хорватия — 181,7%.

Лидером рейтинга стал Люксембург с впечатляющим показателем 218,2%, а замыкает список Нигерия – всего 15,6%.

Что влияет на рейтинг

Индекс качества жизни формируется на основе нескольких ключевых параметров:

покупательная способность населения,

стоимость жизни,

соотношение цен на недвижимость к доходу,

уровень безопасности,

доступность и качество здравоохранения,

экологическая обстановка.

Проблемные места Казахстана: доходы и жильё

Наиболее слабыми позициями Казахстана стали:

покупательная способность – 56,5% (чем выше показатель, тем лучше),

соотношение стоимости жилья к доходу – 9,7% (в этом случае чем ниже, тем доступнее недвижимость).

Для сравнения:

В Израиле покупательная способность составляет 127,8% ,

В Германии – 144,3% ,

В Дании – 152,7% ,

В Люксембурге – 183,1%.

Что касается доступности жилья:

В Дании индекс равен 6,1% ,

В Нидерландах – 7,4%,

что делает жилье там значительно более доступным по сравнению с доходами населения.

Плюсы: низкая стоимость жизни

Одним из немногих положительных факторов для Казахстана остается низкая стоимость жизни – 26,6%. Это заметно ниже, чем в других странах:

Россия – 36,1% ,

Италия – 57,2% ,

Германия – 64,7% ,

Израиль – 69,6% ,

Люксембург – 73,5%.

Общая картина: жить можно, но с трудом

Невысокий уровень покупательной способности и сравнительно низкая доступность жилья формируют ощущение, что жить в Казахстане можно, но сложно. На фоне глобального роста цен и региональной конкуренции за комфорт жизни, Казахстан пока проигрывает не только развитым экономикам, но и ближайшим соседям.