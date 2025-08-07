18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 09:26

Жить можно, но с трудом: Казахстан оказался на задворках мирового рейтинга качества жизни

Новости Казахстана 0 639

Страна уступила не только развитым экономикам, но и ближайшим соседям, включая Россию, Армению и Беларусь. Согласно последнему отчету платформы Numbeo, Казахстан занял 74-е место из 89 возможных в глобальном рейтинге качества жизни, сообщает Lada.kz. 
 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Общий индекс качества жизни: Казахстан в нижней трети

Общий индекс качества жизни в Казахстане составил 108,2%. Для сравнения:

  • Беларусь заняла 52-е место с индексом 134,8%;

  • Китай — 57-е место (127,7%);

  • Армения — 65-е место (120,2%);

  • Россия — 71-е место (113,5%).

Среди стран, значительно опережающих Казахстан, также оказались:

  • Малайзия — индекс 136,7%,

  • Румыния145,1%,

  • Хорватия181,7%.

Лидером рейтинга стал Люксембург с впечатляющим показателем 218,2%, а замыкает список Нигерия – всего 15,6%.

Что влияет на рейтинг

Индекс качества жизни формируется на основе нескольких ключевых параметров:

  • покупательная способность населения,

  • стоимость жизни,

  • соотношение цен на недвижимость к доходу,

  • уровень безопасности,

  • доступность и качество здравоохранения,

  • экологическая обстановка.

Проблемные места Казахстана: доходы и жильё

Наиболее слабыми позициями Казахстана стали:

  • покупательная способность – 56,5% (чем выше показатель, тем лучше),

  • соотношение стоимости жилья к доходу – 9,7% (в этом случае чем ниже, тем доступнее недвижимость).

Для сравнения:

  • В Израиле покупательная способность составляет 127,8%,

  • В Германии144,3%,

  • В Дании152,7%,

  • В Люксембурге183,1%.

Что касается доступности жилья:

  • В Дании индекс равен 6,1%,

  • В Нидерландах7,4%,
    что делает жилье там значительно более доступным по сравнению с доходами населения.

Плюсы: низкая стоимость жизни

Одним из немногих положительных факторов для Казахстана остается низкая стоимость жизни – 26,6%. Это заметно ниже, чем в других странах:

  • Россия – 36,1%,

  • Италия – 57,2%,

  • Германия – 64,7%,

  • Израиль – 69,6%,

  • Люксембург – 73,5%.

Общая картина: жить можно, но с трудом

Невысокий уровень покупательной способности и сравнительно низкая доступность жилья формируют ощущение, что жить в Казахстане можно, но сложно. На фоне глобального роста цен и региональной конкуренции за комфорт жизни, Казахстан пока проигрывает не только развитым экономикам, но и ближайшим соседям.

0
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…