Кто научит казахстанцев работать на первой АЭС

В преддверии строительства первой атомной электростанции в Казахстане, которое стартует уже 8 августа 2025 года, власти усиливают работу по подготовке квалифицированных специалистов. Основное внимание уделяется формированию устойчивой образовательной базы, способной обеспечить долгосрочные потребности развивающейся атомной отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Встреча с международными учеными
Руководитель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев провел встречу с представителями ведущих учебных заведений – деканом Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета профессором Иозефом Кёнингсом и профессором Университета Дьюка (США) Дэвидом Робинсоном. Обсуждение касалось перспектив партнерства в области подготовки кадров для атомной энергетики.
Совместные программы и научное сотрудничество
В ходе переговоров стороны обсудили возможности создания совместных образовательных программ, проведения академических обменов, а также развития научно-исследовательских проектов. Особый акцент был сделан на интеграции зарубежного опыта в учебный процесс, что позволит ускорить подготовку кадров мирового уровня.
Человеческий капитал — основа безопасного будущего
В агентстве подчеркнули, что развитие человеческого капитала — ключевой элемент безопасного внедрения ядерных технологий в стране. По словам Саткалиева, сотрудничество с ведущими академическими институтами станет основой для формирования нового поколения специалистов, способных обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию АЭС.
Строительство АЭС: сроки и исполнители
Первая казахстанская атомная электростанция появится в посёлке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Строительство планируется завершить к 2035–2036 году. Возглавит проект российский госкорпорация «Росатом», как было официально подтверждено 14 июня текущего года.
Ожидаемое ТЭО и дальнейшие шаги
Технико-экономическое обоснование проекта АЭС должно быть завершено к декабрю 2025 года. Этот документ станет основой для дальнейшей реализации амбициозного проекта, который предусматривает развитие целой инфраструктуры и системы подготовки специалистов внутри страны.
