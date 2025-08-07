18+
07.08.2025, 11:01

Кто научит казахстанцев работать на первой АЭС

Новости Казахстана

В преддверии строительства первой атомной электростанции в Казахстане, которое стартует уже 8 августа 2025 года, власти усиливают работу по подготовке квалифицированных специалистов. Основное внимание уделяется формированию устойчивой образовательной базы, способной обеспечить долгосрочные потребности развивающейся атомной отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Kazenergy
© Photo : Kazenergy

Встреча с международными учеными

Руководитель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев провел встречу с представителями ведущих учебных заведений – деканом Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета профессором Иозефом Кёнингсом и профессором Университета Дьюка (США) Дэвидом Робинсоном. Обсуждение касалось перспектив партнерства в области подготовки кадров для атомной энергетики.

Совместные программы и научное сотрудничество

В ходе переговоров стороны обсудили возможности создания совместных образовательных программ, проведения академических обменов, а также развития научно-исследовательских проектов. Особый акцент был сделан на интеграции зарубежного опыта в учебный процесс, что позволит ускорить подготовку кадров мирового уровня.

Человеческий капитал — основа безопасного будущего

В агентстве подчеркнули, что развитие человеческого капитала — ключевой элемент безопасного внедрения ядерных технологий в стране. По словам Саткалиева, сотрудничество с ведущими академическими институтами станет основой для формирования нового поколения специалистов, способных обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию АЭС.

Строительство АЭС: сроки и исполнители

Первая казахстанская атомная электростанция появится в посёлке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Строительство планируется завершить к 2035–2036 году. Возглавит проект российский госкорпорация «Росатом», как было официально подтверждено 14 июня текущего года.

Ожидаемое ТЭО и дальнейшие шаги

Технико-экономическое обоснование проекта АЭС должно быть завершено к декабрю 2025 года. Этот документ станет основой для дальнейшей реализации амбициозного проекта, который предусматривает развитие целой инфраструктуры и системы подготовки специалистов внутри страны.

