18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 11:34

Экипаж пропавшего военного вертолёта в Казахстане до сих пор не найден

Новости Казахстана 0 653
Фото: Министерство обороны РК
Фото: Министерство обороны РК

Инцидент на Сорбулаке

25 июля в Алматинской области с радаров пропал военный вертолёт модели EC-145. На следующий день спасатели обнаружили обломки воздушного судна в акватории озера Сорбулак. С тех пор продолжается масштабная поисково-спасательная операция, к которой привлечены сотни специалистов, десятки единиц техники, в том числе беспилотники, подводные дроны, воздушные суда и специальное оборудование.

Что говорит МЧС

На брифинге в правительстве 7 августа вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев сообщил, что поиски экипажа продолжаются, несмотря на сложные условия.

«Мы обследовали заданное направление с воздуха, включая территорию Сорбулакского водохранилища. На спутниковых снимках, предоставленных “Казкосмосом”, видны пятна, похожие на разлив топлива. Рядом с водохранилищем обнаружены отдельные фрагменты вертолета», — сообщил Турсынбаев.

Препятствия в поисках

По словам представителя МЧС, на данный момент исследовано около половины акватории. Оставшаяся часть всё ещё требует внимательной проверки.

«Пока обследовано около 50 процентов водохранилища. Все работы координируются Министерством обороны. Мы направили все доступные ресурсы — спасатели работают ежедневно с рассвета до заката», — отметил Турсынбаев.

Главной трудностью остаётся крайне ограниченная видимость под водой. Глубина озера достигает 25 метров, дно — илистое и болотистое. Даже на глубине всего одного метра практически ничего не видно.

Что дальше

Поисковая операция будет продолжена до тех пор, пока не удастся установить местонахождение экипажа. Спасатели надеются, что работа специальной техники и использование спутниковых данных помогут ускорить процесс. Однако официальные лица предупреждают: операция может затянуться из-за природных условий.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…