Экипаж пропавшего военного вертолёта в Казахстане до сих пор не найден

Фото: Министерство обороны РК

Инцидент на Сорбулаке

25 июля в Алматинской области с радаров пропал военный вертолёт модели EC-145. На следующий день спасатели обнаружили обломки воздушного судна в акватории озера Сорбулак. С тех пор продолжается масштабная поисково-спасательная операция, к которой привлечены сотни специалистов, десятки единиц техники, в том числе беспилотники, подводные дроны, воздушные суда и специальное оборудование.

Что говорит МЧС

На брифинге в правительстве 7 августа вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев сообщил, что поиски экипажа продолжаются, несмотря на сложные условия.

«Мы обследовали заданное направление с воздуха, включая территорию Сорбулакского водохранилища. На спутниковых снимках, предоставленных “Казкосмосом”, видны пятна, похожие на разлив топлива. Рядом с водохранилищем обнаружены отдельные фрагменты вертолета», — сообщил Турсынбаев.

Препятствия в поисках

По словам представителя МЧС, на данный момент исследовано около половины акватории. Оставшаяся часть всё ещё требует внимательной проверки.

«Пока обследовано около 50 процентов водохранилища. Все работы координируются Министерством обороны. Мы направили все доступные ресурсы — спасатели работают ежедневно с рассвета до заката», — отметил Турсынбаев.

Главной трудностью остаётся крайне ограниченная видимость под водой. Глубина озера достигает 25 метров, дно — илистое и болотистое. Даже на глубине всего одного метра практически ничего не видно.

Что дальше

Поисковая операция будет продолжена до тех пор, пока не удастся установить местонахождение экипажа. Спасатели надеются, что работа специальной техники и использование спутниковых данных помогут ускорить процесс. Однако официальные лица предупреждают: операция может затянуться из-за природных условий.