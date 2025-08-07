На счету свыше 3,9 млн тенге - срочно сдавайте декларацию: что нужно знать казахстанцам

До 15 сентября 2025 года казахстанцы обязаны подать одну из двух форм налоговой отчетности — 250.00 или 270.00. Комитет государственных доходов (КГД) разъяснил, кто именно должен отчитаться и какую информацию включить в декларацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Эту декларацию о доходах и имуществе за рубежом должны заполнить:
Граждане и резиденты РК, имеющие:
более 3,9 млн тенге (1 000 МРП) на счетах в иностранных банках;
доли в зарубежных компаниях;
инвестзолото, ценные бумаги, счета у иностранных брокеров;
объекты интеллектуальной собственности за границей.
Те, у кого имеются:
дебиторская (задолженность других лиц перед вами);
кредиторская задолженность (ваша перед другими);
❗ При этом должна быть оформлена:
нотариальная доверенность (между физлицами);
договор ГПХ и акт сверки (между физлицом и юрлицом/ИП), кроме банков и МФО.
Лица с имуществом, подлежащим регистрации за границей:
недвижимость;
участки и земельные доли;
морской и речной транспорт;
спецтехника, прицепы и транспортные средства.
Владельцы цифровых активов или участники жилищного строительства за границей.
Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и др.).
Физлица, подпадающие под особые законы:
о выборах;
противодействии коррупции;
банках, страховании и рынке ценных бумаг.
Те, кто ограничены в открытии и владении зарубежными счетами и хранении ценностей за границей:
обязаны указывать наличие средств за рубежом вне зависимости от суммы;
должны также раскрывать информацию о трастах и передаче имущества в доверительное управление.
Если вы приобрели имущество в 2025 году за границей, и оно числится на 31 декабря, форма 250.00 обязательна. При отсутствии декларации налоговики могут использовать сведения из других источников.
Декларацию о доходах и имуществе на территории Казахстана подают:
Крупные участники банков, страховых компаний, управляющие инвестпортфелями;
Учредители или руководители компаний с долей более 10% (или их супруги);
Лица, занимающиеся частной практикой;
Те, кто получал доход, не связанный с предпринимательством.
Подать форму 270.00 необходимо, если:
на счетах в иностранных банках более 3,9 млн тенге;
имеется имущество за рубежом, подлежащее регистрации;
имеются цифровые активы за границей;
за отчетный год:
куплено имущество на сумму более 20 тыс. МРП (≈ 78,6 млн тенге);
приобретена недвижимость, авто, ценные бумаги, доли в компаниях, инвестзолото, цифровые активы;
поданы заявления на вычеты по НК.
Нерезиденты подают форму 270.00 только в случае получения налогооблагаемого дохода в Казахстане.
Исключение: сотрудники дипломатических миссий и члены их семей.
Если вы:
продавали или покупали имущество на сумму свыше 78,6 млн тенге (20 тыс. МРП) в 2025 году;
получали имущество в дар за границей;
владели ценными бумагами, инвестзолотом, цифровыми активами, долями в зарубежных компаниях;
— то вы обязаны подать форму 270.00.
Долги указываются только если:
есть нотариально заверенное соглашение между физлицами;
оформлены договор и акт сверки с юрлицом/ИП;
есть решение суда.
❌ Не отражаются:
неподтвержденные документально долги;
обязательства, оформленные через краудфандинг МФЦА.
Неподача формы 270.00 в срок автоматически считается подтверждением отсутствия у физлица доходов или сделок с имуществом.
Подать декларации необходимо не позднее 15 сентября 2025 года по месту жительства или пребывания.
