На счету свыше 3,9 млн тенге - срочно сдавайте декларацию: что нужно знать казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

До 15 сентября 2025 года казахстанцы обязаны подать одну из двух форм налоговой отчетности — 250.00 или 270.00. Комитет государственных доходов (КГД) разъяснил, кто именно должен отчитаться и какую информацию включить в декларацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Форма 250.00: кто обязан подать

Эту декларацию о доходах и имуществе за рубежом должны заполнить:

Граждане и резиденты РК, имеющие: более 3,9 млн тенге (1 000 МРП) на счетах в иностранных банках; доли в зарубежных компаниях ; инвестзолото, ценные бумаги , счета у иностранных брокеров; объекты интеллектуальной собственности за границей.

Те, у кого имеются: дебиторская (задолженность других лиц перед вами); кредиторская задолженность (ваша перед другими); ❗ При этом должна быть оформлена: нотариальная доверенность (между физлицами); договор ГПХ и акт сверки (между физлицом и юрлицом/ИП), кроме банков и МФО.

Лица с имуществом , подлежащим регистрации за границей: недвижимость; участки и земельные доли; морской и речной транспорт; спецтехника, прицепы и транспортные средства.

Владельцы цифровых активов или участники жилищного строительства за границей.

Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и др.).

Физлица, подпадающие под особые законы: о выборах; противодействии коррупции; банках, страховании и рынке ценных бумаг.



Особые требования для лиц с ограничениями по антикоррупционному закону

Те, кто ограничены в открытии и владении зарубежными счетами и хранении ценностей за границей:

обязаны указывать наличие средств за рубежом вне зависимости от суммы;

должны также раскрывать информацию о трастах и передаче имущества в доверительное управление.

Учет нового имущества за рубежом

Если вы приобрели имущество в 2025 году за границей, и оно числится на 31 декабря, форма 250.00 обязательна. При отсутствии декларации налоговики могут использовать сведения из других источников.

Форма 270.00: кто отчитывается

Декларацию о доходах и имуществе на территории Казахстана подают:

Крупные участники банков, страховых компаний, управляющие инвестпортфелями;

Учредители или руководители компаний с долей более 10% (или их супруги);

Лица, занимающиеся частной практикой ;

Те, кто получал доход, не связанный с предпринимательством.

Когда форма 270.00 обязательна

Подать форму 270.00 необходимо, если:

на счетах в иностранных банках более 3,9 млн тенге ;

имеется имущество за рубежом , подлежащее регистрации;

имеются цифровые активы за границей;

за отчетный год: куплено имущество на сумму более 20 тыс. МРП (≈ 78,6 млн тенге); приобретена недвижимость, авто, ценные бумаги, доли в компаниях, инвестзолото, цифровые активы;

поданы заявления на вычеты по НК.

Для нерезидентов

Нерезиденты подают форму 270.00 только в случае получения налогооблагаемого дохода в Казахстане.

Исключение: сотрудники дипломатических миссий и члены их семей.

Когда отчитываться о сделках с имуществом

Если вы:

продавали или покупали имущество на сумму свыше 78,6 млн тенге (20 тыс. МРП) в 2025 году;

получали имущество в дар за границей;

владели ценными бумагами, инвестзолотом, цифровыми активами, долями в зарубежных компаниях;

— то вы обязаны подать форму 270.00.

Отражение долгов в декларации

Долги указываются только если:

есть нотариально заверенное соглашение между физлицами;

оформлены договор и акт сверки с юрлицом/ИП;

есть решение суда.

❌ Не отражаются:

неподтвержденные документально долги;

обязательства, оформленные через краудфандинг МФЦА.

Что будет, если не подать декларацию

Неподача формы 270.00 в срок автоматически считается подтверждением отсутствия у физлица доходов или сделок с имуществом.

Сроки и место подачи

Подать декларации необходимо не позднее 15 сентября 2025 года по месту жительства или пребывания.