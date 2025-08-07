18+
07.08.2025, 11:54

На счету свыше 3,9 млн тенге - срочно сдавайте декларацию: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 6 445

До 15 сентября 2025 года казахстанцы обязаны подать одну из двух форм налоговой отчетности — 250.00 или 270.00. Комитет государственных доходов (КГД) разъяснил, кто именно должен отчитаться и какую информацию включить в декларацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Форма 250.00: кто обязан подать

Эту декларацию о доходах и имуществе за рубежом должны заполнить:

  • Граждане и резиденты РК, имеющие:

    • более 3,9 млн тенге (1 000 МРП) на счетах в иностранных банках;

    • доли в зарубежных компаниях;

    • инвестзолото, ценные бумаги, счета у иностранных брокеров;

    • объекты интеллектуальной собственности за границей.

  • Те, у кого имеются:

    • дебиторская (задолженность других лиц перед вами);

    • кредиторская задолженность (ваша перед другими);

    ❗ При этом должна быть оформлена:

    • нотариальная доверенность (между физлицами);

    • договор ГПХ и акт сверки (между физлицом и юрлицом/ИП), кроме банков и МФО.

  • Лица с имуществом, подлежащим регистрации за границей:

    • недвижимость;

    • участки и земельные доли;

    • морской и речной транспорт;

    • спецтехника, прицепы и транспортные средства.

  • Владельцы цифровых активов или участники жилищного строительства за границей.

  • Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и др.).

  • Физлица, подпадающие под особые законы:

    • о выборах;

    • противодействии коррупции;

    • банках, страховании и рынке ценных бумаг.

Особые требования для лиц с ограничениями по антикоррупционному закону

Те, кто ограничены в открытии и владении зарубежными счетами и хранении ценностей за границей:

  • обязаны указывать наличие средств за рубежом вне зависимости от суммы;

  • должны также раскрывать информацию о трастах и передаче имущества в доверительное управление.

Учет нового имущества за рубежом

Если вы приобрели имущество в 2025 году за границей, и оно числится на 31 декабря, форма 250.00 обязательна. При отсутствии декларации налоговики могут использовать сведения из других источников.

Форма 270.00: кто отчитывается

Декларацию о доходах и имуществе на территории Казахстана подают:

  • Крупные участники банков, страховых компаний, управляющие инвестпортфелями;

  • Учредители или руководители компаний с долей более 10% (или их супруги);

  • Лица, занимающиеся частной практикой;

  • Те, кто получал доход, не связанный с предпринимательством.

Когда форма 270.00 обязательна

Подать форму 270.00 необходимо, если:

  • на счетах в иностранных банках более 3,9 млн тенге;

  • имеется имущество за рубежом, подлежащее регистрации;

  • имеются цифровые активы за границей;

  • за отчетный год:

    • куплено имущество на сумму более 20 тыс. МРП (≈ 78,6 млн тенге);

    • приобретена недвижимость, авто, ценные бумаги, доли в компаниях, инвестзолото, цифровые активы;

  • поданы заявления на вычеты по НК.

Для нерезидентов

Нерезиденты подают форму 270.00 только в случае получения налогооблагаемого дохода в Казахстане.

Исключение: сотрудники дипломатических миссий и члены их семей.

Когда отчитываться о сделках с имуществом

Если вы:

  • продавали или покупали имущество на сумму свыше 78,6 млн тенге (20 тыс. МРП) в 2025 году;

  • получали имущество в дар за границей;

  • владели ценными бумагами, инвестзолотом, цифровыми активами, долями в зарубежных компаниях;

— то вы обязаны подать форму 270.00.

Отражение долгов в декларации

Долги указываются только если:

  • есть нотариально заверенное соглашение между физлицами;

  • оформлены договор и акт сверки с юрлицом/ИП;

  • есть решение суда.

❌ Не отражаются:

  • неподтвержденные документально долги;

  • обязательства, оформленные через краудфандинг МФЦА.

Что будет, если не подать декларацию

Неподача формы 270.00 в срок автоматически считается подтверждением отсутствия у физлица доходов или сделок с имуществом.

Сроки и место подачи

Подать декларации необходимо не позднее 15 сентября 2025 года по месту жительства или пребывания.

