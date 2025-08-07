"Здравствуйте, 1414": казахстанца пытались обмануть сразу после получения госкредита

Қазақ тіліне аудару

Блогер из Караганды Айсултан оформил льготный кредит по государственной программе «Ауыл аманаты» на сумму около 9 миллионов тенге. Полученные средства он планировал вложить в открытие прачечной в сельской местности. Однако уже через несколько часов после поступления денег на счет начались тревожные звонки, сообщает Lada.kz со ссылкой на qaz365.media.

Фото: pexels

После оформления госкредита на развитие бизнеса житель Караганды столкнулся с атакой мошенников, которые притворялись сотрудниками банка и службы «1414».

Деньги пришли — и начались звонки

«Я даже не успел внимательно перечитать договор, как тут же раздался звонок — якобы из службы безопасности банка. Меня попросили подтвердить личность, затем — продиктовать код из СМС. Все выглядело очень убедительно», — рассказал Айсултан.

Особое беспокойство вызвало то, что некоторые сообщения приходили с номера, похожего на официальный короткий номер 1414, который используют государственные сервисы.

Мошенники действуют грамотно и уверенно

Злоумышленники звонили с казахстанских номеров, начинающихся на +7, однако, как выяснилось, эти телефоны зарегистрированы за границей. Представляясь сотрудниками банков, госорганов или даже полиции, они используют психологическое давление, создавая ощущение срочности.

Главная цель таких схем — получить коды подтверждения из СМС и доступ к банковским приложениям, чтобы вывести все средства со счета.

Банк подтвердил: это мошенничество

В банке ЦентрКредит, через который оформлялся кредит, подтвердили, что они никогда не запрашивают СМС-коды по телефону. Любые подобные обращения — это мошенничество.

«Если бы я тогда поверил звонящему — прощай мои 9 миллионов», — признался Айсултан.

При этом он задаётся логичным вопросом: откуда у преступников информация о том, что именно в этот день и на какую сумму ему был одобрен кредит?

Как защитить себя от телефонного мошенничества

Эксперты рекомендуют всем казахстанцам соблюдать простые, но важные правила цифровой безопасности:

Никогда не сообщайте коды из СМС , даже если звонящий представляется сотрудником банка или госоргана;

Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите личные данные на подозрительных сайтах;

При любых сомнениях перезванивайте в банк самостоятельно по официальному номеру;

Активируйте двухфакторную аутентификацию для всех приложений и аккаунтов, связанных с деньгами и персональными данными.

Опасная реальность: мошенники следят за госпрограммами

Случай Айсултана не уникален. По мере того как государство развивает программы поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в сельской местности, активизируются и мошенники. Они научились быстро отслеживать получателей средств и оперативно действовать.

Важно помнить: даже если все выглядит официально, не стоит торопиться. Проверяйте информацию и не доверяйте первому звонку — это может спасти ваши деньги.