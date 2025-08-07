Падение самолета под Актау: раскрытие причин крушения AZAL откладывается до конца года

Қазақ тіліне аудару

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев озвучил сроки завершения расследования инцидента с самолетом AZAL, потерпевшим крушение при посадке вблизи Актау. Ожидается, что окончательный отчет будет готов в ближайшие месяцы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev

Работы продолжаются при участии международных экспертов

По словам Бозумбаева, расследование активно ведется Министерством транспорта Казахстана при поддержке международных специалистов. Он подчеркнул, что:

часть оборудования, извлеченного после крушения, до сих пор находится за границей на экспертизе;

казахстанские эксперты приобрели важные профессиональные навыки, сотрудничая с зарубежными коллегами;

стадия анализа завершена, и комиссия приступает к подготовке финального отчета.

«Надо набраться терпения — через несколько месяцев будет окончательный отчет», — отметил вице-премьер.

О причинах повреждений судна судить рано

Бозумбаев отказался делать преждевременные выводы относительно характера повреждений, полученных воздушным судном, подчеркнув, что вопрос требует глубокого технического анализа.

«Не хотелось бы политизировать ситуацию. Ответы должна дать взрывотехническая экспертиза, проводимая по линии правоохранительных органов», — уточнил он.

Он также сообщил, что были направлены запросы в другие страны, где на вооружении находится оружие, способное нанести обнаруженные повреждения фюзеляжу.

Истина может быть установлена до конца года

Вице-премьер выразил надежду, что окончательные выводы станут известны до конца 2025 года. Он напомнил, что в феврале был опубликован предварительный отчет, прояснивший ряд моментов, после чего началась работа над уточнением деталей.

Международное сотрудничество: Баку, Россия, США, Бразилия

Расследование ведется в тесном взаимодействии с рядом стран и международных организаций. В числе ключевых мероприятий:

визит комиссии в Баку;

апрельские встречи с представителями Азербайджана, России, корпорации Embraer и ИКАО;

решение о реконструкции фрагментов гидросистемы №2;

экспертиза модульного блока авионики;

поездки в Грозный и Ростов-на-Дону для осмотра аэронавигационной инфраструктуры;

онлайн-конференции с участием Бразилии, России и Азербайджана по вопросам анализа GPS-систем и авиационного оборудования.

Экспертиза в США: ключ к техническим выводам

Особое внимание уделено модульному авиационному блоку, направленному в Феникс (штат Аризона, США) для дополнительного анализа. Ожидается, что именно американская экспертиза даст важные технические данные о причинах сбоя в работе систем самолета.

Заключительный этап – подписание окончательного отчета

Как сообщил Канат Бозумбаев, после получения всех результатов экспертиз комиссия приступит к формированию и подписанию окончательного отчета, который расставит все точки над «i» в деле о крушении борта AZAL у Актау.