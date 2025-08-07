Новое повышение тарифов на коммунальные услуги в Казахстане - до 30%: что известно

Казахстанцев ожидает очередной рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Тимур Косымбаев, сообщает Lada.kz.
По словам Косымбаева, правительство стремится избежать резкого скачка тарифов, поэтому рост будет происходить в умеренном темпе. На 2026 год предусмотрено среднее увеличение стоимости коммунальных услуг на 20–30%.
«Мы нивелируем резкий рост тарифов для населения», — отметил он.
Для смягчения нагрузки на домохозяйства государство продолжит оказывать поддержку через национальный проект по модернизации ЖКХ. В его рамках будет реализовано субсидирование тарифов:
В тарифы будут заложены заемные средства, основной долг и вознаграждение по ним.
Из республиканского бюджета будут покрываться 10% ставки вознаграждения, чтобы снизить давление на счета потребителей.
Инвестирование в коммунальную инфраструктуру будет осуществляться через несколько каналов:
Прямое кредитование через банки второго уровня;
Участие госхолдинга "Байтерек";
Финансирование через Банк развития Казахстана (БРК);
Дополнительно ведутся переговоры с международными финансовыми институтами о привлечении средств.
Повышение тарифов связывают с необходимостью модернизации инфраструктуры ЖКХ по всей стране. Чиновники утверждают, что износ систем теплоснабжения, водоснабжения и электросетей требует значительных вложений, и повышение тарифов — это способ обеспечить долгосрочную устойчивость и качество предоставляемых услуг.
