07.08.2025, 13:05

Новое повышение тарифов на коммунальные услуги в Казахстане - до 30%: что известно

Новости Казахстана 0 408

Казахстанцев ожидает очередной рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Тимур Косымбаев, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Повышение будет поэтапным — до 30%

По словам Косымбаева, правительство стремится избежать резкого скачка тарифов, поэтому рост будет происходить в умеренном темпе. На 2026 год предусмотрено среднее увеличение стоимости коммунальных услуг на 20–30%.

«Мы нивелируем резкий рост тарифов для населения», — отметил он.

Субсидии помогут частично компенсировать рост

Для смягчения нагрузки на домохозяйства государство продолжит оказывать поддержку через национальный проект по модернизации ЖКХ. В его рамках будет реализовано субсидирование тарифов:

  • В тарифы будут заложены заемные средства, основной долг и вознаграждение по ним.

  • Из республиканского бюджета будут покрываться 10% ставки вознаграждения, чтобы снизить давление на счета потребителей.

Откуда возьмут деньги на модернизацию

Инвестирование в коммунальную инфраструктуру будет осуществляться через несколько каналов:

  • Прямое кредитование через банки второго уровня;

  • Участие госхолдинга "Байтерек";

  • Финансирование через Банк развития Казахстана (БРК);

  • Дополнительно ведутся переговоры с международными финансовыми институтами о привлечении средств.

Почему растут тарифы

Повышение тарифов связывают с необходимостью модернизации инфраструктуры ЖКХ по всей стране. Чиновники утверждают, что износ систем теплоснабжения, водоснабжения и электросетей требует значительных вложений, и повышение тарифов — это способ обеспечить долгосрочную устойчивость и качество предоставляемых услуг.

