Скандал в Минтрансе: вице-премьер Бозумбаев напомнил о законе об отставке

Қазақ тіліне аудару

На фоне громкого коррупционного скандала с участием бывшего вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева, вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал, кто должен нести ответственность за действия чиновников, оказавшихся фигурантами уголовных дел. Его заявление прозвучало на брифинге в правительстве, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба КНБ

«Закон прежний»: ответственность наступает только после суда

Бозумбаев напомнил, что в подобных случаях никаких новых механизмов привлечения к ответственности не требуется – действуют существующие нормы законодательства.

«С момента вступления в силу приговора суда, если осуждённый чиновник – подчинённый в любой государственной структуре, то его непосредственный руководитель должен подать в отставку», — подчеркнул он.

Он также предостерёг от преждевременных обвинений:

«Не стоит спешить с выводами и искать виновных до решения суда. До этого момента речь идёт о подозреваемых, а не о преступниках».

Как назначают вице-министров: Бозумбаев раскрыл процедуру

По словам вице-премьера, кандидатуры на посты заместителей министров проходят многоступенчатую проверку.

«Кандидата на должность вице-министра представляет профильный министр. Затем проводится обязательная спецпроверка, которая включает работу КНБ и Антикоррупционной службы», — уточнил он.

После этого, добавил Бозумбаев, документы направляются в Администрацию президента и канцелярию правительства, где есть собственные процедуры согласования. Лишь после полного прохождения этих этапов оформляется официальное постановление о назначении.

Что дальше?

Будет ли кто-то уволен или подаст в отставку из-за дела Аблалиева — пока неизвестно. Всё будет зависеть от итогов судебного разбирательства. До тех пор, как подчеркнул Канат Бозумбаев, преждевременно перекладывать ответственность или выносить политические решения.