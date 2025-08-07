18+
07.08.2025, 14:38

Как пройти пробный экзамен по вождению в Казахстане: что важно знать

Новости Казахстана 0 348

В «Государственной корпорации „Правительство для граждан“» рассказали о нюансах прохождения пробного практического экзамена по вождению. Информация будет полезна тем, кто планирует получить водительское удостоверение и хочет заранее проверить свои силы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Нужен ли сертификат об окончании автошколы?

Один из жителей Казахстана обратился в корпорацию с вопросом, можно ли пройти пробный практический экзамен без обучения в автошколе. Ответ был однозначен:
прежде чем записаться на пробную практику, нужно сдать теоретический экзамен. А для этого требуется наличие сертификата, подтверждающего окончание автошколы.

«Для того чтобы пройти пробный практический экзамен, необходим положительный результат сдачи теоретического экзамена, для записи на который обязательно наличие сертификата об окончании автошколы», — пояснили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“».

Когда проходят пробные экзамены

Пробные практические экзамены доступны только по выходным дням.

  • Суббота: с 14:00 до 18:00

  • Воскресенье: с 9:00 до 18:00

Такой график позволяет желающим подготовиться к основному экзамену без ущерба для рабочего графика.

Как записаться на пробный экзамен

Запись на пробный экзамен осуществляется через мобильное приложение "ЦОН". Это упрощает процесс и делает его доступным в любое время.

Почему стоит пройти пробный экзамен

Пробная практика помогает будущим водителям оценить уровень своей подготовки, адаптироваться к экзаменационным условиям и повысить уверенность перед реальной сдачей.

