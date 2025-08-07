Жаркая погода и трудовой кодекс Казахстана: при каких условиях можно не работать по закону

Қазақ тіліне аудару

С наступлением августа жара вновь охватила регионы Казахстана. Температура воздуха в некоторых городах поднимается до +40 градусов, но трудовые обязанности при этом никто не отменяет. Особенно тяжело приходится тем, чья работа связана с пребыванием на улице. Однако законодательство и санитарные нормы определяют допустимые условия труда даже в такую погоду, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: freepik

Что говорит закон: нормы температуры на рабочем месте

Согласно статье 184 Трудового кодекса РК, все рабочие места — как в офисах, так и на производстве — должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам по температуре, освещению и вентиляции.

По информации портала «Кадры и охрана труда МЦФЭР — Казахстан», оптимальной температурой для эффективной умственной и физической деятельности считается около 18°C. Уже при 25°C у человека может наблюдаться усталость и раздражительность, а при 30°C — замедление реакций и ухудшение концентрации.

Температурные пределы для различных типов труда

Нормы температуры различаются в зависимости от характера работы:

Для сидячей работы с малой физической нагрузкой :

▪ Минимум — 23–25°C

▪ Максимум — 28°C

Для перемещающегося персонала без сильных нагрузок :

▪ Минимум — 20°C

▪ Максимум — 28°C

При незначительных физических усилиях с движением :

▪ Минимум — 18°C

▪ Максимум — 27°C

Для работников, перемещающих тяжести более 10 кг:

▪ Минимум — 15°C

▪ Максимум — 26°C

Выход за эти пределы может повлиять не только на производительность, но и на здоровье сотрудников.

Условия труда на открытом воздухе: перерывы и ограничения

Работникам, находящимся под открытым небом, особенно важно соблюдать режим отдыха. Согласно рекомендациям специалистов, при температуре воздуха от 32,5°C и выше работодатели обязаны обеспечивать:

Перерывы каждые 15–20 минут

Отдых не менее 10–12 минут в прохладных помещениях

Ограничение общей продолжительности работы:

▪ В спецодежде с защитой от тепла — до 4–5 часов в смену

▪ Без защитной спецодежды — не более 1,5–2 часов

Все эти перерывы должны включаться в рабочее время.

Как казахстанцы борются с жарой: спрос на технику растет

Рост температур ежегодно влияет и на потребительское поведение. Так, в 2023 году в разгар июльской жары резко возросли продажи охлаждающей техники. Издание «Курсив» сообщало:

В сети Sulpak спрос на кондиционеры увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Продажи бюджетных моделей до 140 тыс. тенге выросли в 1,5 раза .

Вентиляторы разошлись активнее на 60% , чем годом ранее.

В Technodom продажи кондиционеров удвоились, а вентиляторов — увеличились в 5 раз.

Это показывает, что жара в Казахстане становится не только испытанием для организма, но и фактором, меняющим экономическое поведение граждан.

Вывод

Аномально высокая температура — не повод подвергать здоровье риску. Трудовое законодательство Казахстана предусматривает меры защиты работников, особенно в жаркие дни. Перерывы, ограничение времени на открытом воздухе и обеспечение комфортных условий в помещении — все это обязательные меры, которые работодатель обязан соблюдать. В условиях изменяющегося климата эти правила становятся всё более актуальными.