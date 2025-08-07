Жаркая погода и трудовой кодекс Казахстана: при каких условиях можно не работать по закону

С наступлением августа жара вновь охватила регионы Казахстана. Температура воздуха в некоторых городах поднимается до +40 градусов, но трудовые обязанности при этом никто не отменяет. Особенно тяжело приходится тем, чья работа связана с пребыванием на улице. Однако законодательство и санитарные нормы определяют допустимые условия труда даже в такую погоду, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Согласно статье 184 Трудового кодекса РК, все рабочие места — как в офисах, так и на производстве — должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам по температуре, освещению и вентиляции.
По информации портала «Кадры и охрана труда МЦФЭР — Казахстан», оптимальной температурой для эффективной умственной и физической деятельности считается около 18°C. Уже при 25°C у человека может наблюдаться усталость и раздражительность, а при 30°C — замедление реакций и ухудшение концентрации.
Нормы температуры различаются в зависимости от характера работы:
Для сидячей работы с малой физической нагрузкой:
▪ Минимум — 23–25°C
▪ Максимум — 28°C
Для перемещающегося персонала без сильных нагрузок:
▪ Минимум — 20°C
▪ Максимум — 28°C
При незначительных физических усилиях с движением:
▪ Минимум — 18°C
▪ Максимум — 27°C
Для работников, перемещающих тяжести более 10 кг:
▪ Минимум — 15°C
▪ Максимум — 26°C
Выход за эти пределы может повлиять не только на производительность, но и на здоровье сотрудников.
Работникам, находящимся под открытым небом, особенно важно соблюдать режим отдыха. Согласно рекомендациям специалистов, при температуре воздуха от 32,5°C и выше работодатели обязаны обеспечивать:
Перерывы каждые 15–20 минут
Отдых не менее 10–12 минут в прохладных помещениях
Ограничение общей продолжительности работы:
▪ В спецодежде с защитой от тепла — до 4–5 часов в смену
▪ Без защитной спецодежды — не более 1,5–2 часов
Все эти перерывы должны включаться в рабочее время.
Рост температур ежегодно влияет и на потребительское поведение. Так, в 2023 году в разгар июльской жары резко возросли продажи охлаждающей техники. Издание «Курсив» сообщало:
В сети Sulpak спрос на кондиционеры увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Продажи бюджетных моделей до 140 тыс. тенге выросли в 1,5 раза.
Вентиляторы разошлись активнее на 60%, чем годом ранее.
В Technodom продажи кондиционеров удвоились, а вентиляторов — увеличились в 5 раз.
Это показывает, что жара в Казахстане становится не только испытанием для организма, но и фактором, меняющим экономическое поведение граждан.
Аномально высокая температура — не повод подвергать здоровье риску. Трудовое законодательство Казахстана предусматривает меры защиты работников, особенно в жаркие дни. Перерывы, ограничение времени на открытом воздухе и обеспечение комфортных условий в помещении — все это обязательные меры, которые работодатель обязан соблюдать. В условиях изменяющегося климата эти правила становятся всё более актуальными.
