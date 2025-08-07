Объявлены обладатели образовательных грантов в Казахстане на 2025 год

Қазақ тіліне аудару

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек официально представил список победителей конкурса на получение государственных образовательных грантов. Документ опубликован 7 августа 2025 года, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Где посмотреть список и как получить свидетельство

Проверить, вошли ли вы в число обладателей гранта, можно через опубликованный список. В течение трёх рабочих дней после публикации всем победителям станет доступно электронное свидетельство о присуждении гранта — оно появится на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

Также было отмечено, что окончательное зачисление студентов в казахстанские вузы завершится до 25 августа включительно.

Большая ставка на технические специальности

По словам министра, в 2025 году основная доля грантов — 60% — направлена на подготовку кадров в приоритетных секторах экономики, в первую очередь — инженерно-технические направления. Это сделано с учетом потребностей рынка труда и государственной стратегии развития.

Гранты "Серпін" и рост интереса к региональным вузам

Программа "Серпін", нацеленная на поддержку молодежи из южных и перенаселенных областей, продолжает пользоваться популярностью. Более 2 000 обладателей грантов в рамках этой программы будут направлены на обучение в ведущие университеты северных, восточных и центральных регионов страны.

Общая статистика: рост количества заявок

В 2025 году было выделено более 77 тысяч образовательных грантов. Количество заявок на участие в конкурсе достигло около 113 тысяч — это на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Такой рост интереса свидетельствует о повышенной конкуренции и востребованности высшего образования среди молодежи.

Квоты для социально уязвимых и талантливых

При распределении грантов государство сохранило квоты для детей из социально уязвимых категорий. Кроме того, вне конкурса гранты получили победители международных олимпиад и спортивных соревнований.

Дифференцированные гранты: новая модель поддержки

В 2024 году были впервые введены дифференцированные гранты, частично покрывающие стоимость обучения. Оставшуюся часть можно оплатить самостоятельно либо оформить льготный образовательный кредит. В 2025 году таких грантов выделено 300, а конкурс на их распределение состоится в сентябре.

Поддержка военнослужащих: новые возможности

Еще одно нововведение — выделение 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Это решение стало важной частью стратегии социальной поддержки молодежи, прошедшей военную подготовку.

Казахстан — на пути к образовательному хабу

Свыше 20 университетов, сотрудничающих с зарубежными партнерами, начали прием студентов в 2025 году. Это, как подчеркнули в министерстве, отражает стремление превратить Казахстан в региональный центр высшего образования и привлечь как можно больше талантливой молодежи.