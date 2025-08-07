18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 16:01

Объявлены обладатели образовательных грантов в Казахстане на 2025 год

Новости Казахстана 0 495

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек официально представил список победителей конкурса на получение государственных образовательных грантов. Документ опубликован 7 августа 2025 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Где посмотреть список и как получить свидетельство

Проверить, вошли ли вы в число обладателей гранта, можно через опубликованный список. В течение трёх рабочих дней после публикации всем победителям станет доступно электронное свидетельство о присуждении гранта — оно появится на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

Также было отмечено, что окончательное зачисление студентов в казахстанские вузы завершится до 25 августа включительно.

Большая ставка на технические специальности

По словам министра, в 2025 году основная доля грантов — 60% — направлена на подготовку кадров в приоритетных секторах экономики, в первую очередь — инженерно-технические направления. Это сделано с учетом потребностей рынка труда и государственной стратегии развития.

Гранты "Серпін" и рост интереса к региональным вузам

Программа "Серпін", нацеленная на поддержку молодежи из южных и перенаселенных областей, продолжает пользоваться популярностью. Более 2 000 обладателей грантов в рамках этой программы будут направлены на обучение в ведущие университеты северных, восточных и центральных регионов страны.

Общая статистика: рост количества заявок

В 2025 году было выделено более 77 тысяч образовательных грантов. Количество заявок на участие в конкурсе достигло около 113 тысяч — это на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Такой рост интереса свидетельствует о повышенной конкуренции и востребованности высшего образования среди молодежи.

Квоты для социально уязвимых и талантливых

При распределении грантов государство сохранило квоты для детей из социально уязвимых категорий. Кроме того, вне конкурса гранты получили победители международных олимпиад и спортивных соревнований.

Дифференцированные гранты: новая модель поддержки

В 2024 году были впервые введены дифференцированные гранты, частично покрывающие стоимость обучения. Оставшуюся часть можно оплатить самостоятельно либо оформить льготный образовательный кредит. В 2025 году таких грантов выделено 300, а конкурс на их распределение состоится в сентябре.

Поддержка военнослужащих: новые возможности

Еще одно нововведение — выделение 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Это решение стало важной частью стратегии социальной поддержки молодежи, прошедшей военную подготовку.

Казахстан — на пути к образовательному хабу

Свыше 20 университетов, сотрудничающих с зарубежными партнерами, начали прием студентов в 2025 году. Это, как подчеркнули в министерстве, отражает стремление превратить Казахстан в региональный центр высшего образования и привлечь как можно больше талантливой молодежи.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…