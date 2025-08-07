Финансовая прозрачность: в Казахстане начнут «красить» деньги на коммуналку

Қазақ тіліне аудару

Власти Казахстана намерены внедрить новый подход к контролю за расходованием государственных средств, выделяемых на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Кадр: Youtube

Прозрачность на первом месте

Канат Бозумбаев заявил, что уже утверждены пилотные проекты 35 субъектов естественных монополий на сумму 150 миллиардов тенге. Еще 22 проекта находятся на рассмотрении.

Чтобы обеспечить полный контроль за целевым использованием средств, в правительстве прорабатывается механизм их «окрашивания» — то есть маркировки с отслеживанием движения. Планируется, что Национальный банк окажет поддержку в реализации этой задачи.

«Нам очень важна прозрачность. Мы хотим, чтобы деньги шли исключительно по назначению. Я лично возглавляю проектный офис, который ежемесячно будет мониторить ход работ», — отметил вице-премьер.

Закупки — только через онлайн

Для исключения коррупционных схем все закупки в рамках проектов планируется перевести в электронный формат. Таким образом, весь процесс — от подачи заявки до определения победителя — будет прозрачен и доступен для общественного контроля.

«Мы исключим возможность договоренностей — это будет невозможно. Всё будет онлайн, видно, кто участвует и кто побеждает», — подчеркнул Бозумбаев.

Цель — снижение износа сетей и масштабная модернизация

До конца 2025 года власти намерены снизить уровень износа инженерных сетей у шести крупных монополистов до умеренного уровня — менее 40%.

А уже в 2026 году еще 11 компаний должны перейти в так называемую «желтую зону», где уровень износа составит менее 65%.

Триллионы на ремонт и развитие

На следующий год в рамках нацпроекта планируется привлечь порядка 1 триллиона тенге инвестиций. Эти средства направят на:

ремонт 9,7 тысячи километров коммунальных сетей;

замену 46 тысяч единиц оборудования.

Общая стоимость всей программы модернизации ЖКХ, по предварительным оценкам, превысит 13 триллионов тенге.

Структура проекта и роль «Байтерека»

Для реализации столь масштабных задач планируется принятие 26 нормативных актов уже в августе — это правительственные постановления и приказы ведомств.

Основным финансовым координатором проекта, по словам Бозумбаева, станет государственный холдинг «Байтерек». Он будет заниматься привлечением инвестиций, в том числе через прямое кредитование, взаимодействие с банками и международными финансовыми институтами.

Кроме того, акиматам разрешено самостоятельно привлекать средства с финансовых рынков в пределах установленных лимитов.

Контроль и поддержка отечественных производителей

Мониторинг за деятельностью монополистов будет осуществлять Казцентр ЖКХ. Внимание будет уделено не только финансовой дисциплине, но и качеству закупаемого оборудования.