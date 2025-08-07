Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесос

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане все строже начинают следить за соблюдением так называемых «часов тишины». Даже привычная уборка или стирка могут обернуться административным штрафом, если сопровождаются громким шумом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: pexels.com

Что считается нарушением тишины

Согласно правилам, установленным законодательством, в жилых домах существуют конкретные временные рамки, в которые запрещено шуметь. Это касается как строительных и ремонтных работ, так и использования бытовой техники.

Временные ограничения:

Будни: нельзя шуметь с 22:00 до 9:00

Выходные и праздники: запрет действует с 23:00 до 10:00

В этот период не рекомендуется запускать стиральную машину, пылесос, слушать громко музыку или использовать дрель. Даже если действия кажутся безобидными, они могут мешать покою соседей.

Допустимые нормы шума

Для бытовых условий установлены предельно допустимые уровни громкости:

Днем: не более 55 децибел (примерно как спокойный разговор)

Ночью: максимум 45 децибел (примерно как работа холодильника)

Если техника превышает эти показатели, даже обычная вечерняя уборка может быть признана нарушением. Особенно это актуально в домах с тонкими стенами или слабой шумоизоляцией.

Размеры штрафов за шум

Штраф за нарушение тишины может оказаться весьма ощутимым. Согласно статье 425 Кодекса об административных правонарушениях РК, нарушителей ждут следующие санкции:

Первое нарушение ночью: штраф от 20 000 тенге

Повторное нарушение: до 40 000 тенге

Дневной шум выше нормы: от 118 000 тенге

В тяжелых случаях: штраф до 785 000 тенге

Таким образом, неосторожная уборка в неположенное время может серьезно ударить по кошельку.

Как избежать проблем

Чтобы не стать нарушителем, рекомендуется:

Планировать стирку и уборку на утренние или дневные часы

Избегать использования шумных приборов в запрещенное время

Установить современные модели бытовой техники с низким уровнем шума

Прислушиваться к жалобам соседей и реагировать на них своевременно

Закон направлен не на ограничение повседневной жизни, а на обеспечение комфортного проживания всех жильцов. Поэтому проявление уважения к соседям — лучшая профилактика штрафов.