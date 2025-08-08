Один автомобиль — два хозяина: полиция фиксирует всплеск криминала с VIN-номерами в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В стране зафиксирован почти двукратный скачок числа правонарушений, связанных с изменением или уничтожением идентификационных номеров транспортных средств. Особенно резко показатели выросли в июле, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Кадр: Youtube

Рекордное количество нарушений за последние годы

С января по июль 2025 года в Казахстане зарегистрировано 681 нарушение, подпадающее под статью 386 Уголовного кодекса РК. Речь идёт о подделке, уничтожении VIN-кодов, а также реализации автомобилей с заведомо поддельными номерами кузова или государственными регистрационными знаками.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года таких случаев было всего 341 — то есть нынешние показатели почти вдвое выше. Подобный уровень правонарушений наблюдался разве что в 2023 году, когда в стране активно проводилась кампания по легализации авто и машин-"конструкторов".

Июль — месяц антирекордов

Особое внимание аналитиков привлёк резкий всплеск активности злоумышленников в июле. Только за этот месяц зафиксировано 422 правонарушения, что составляет 62% от общего количества с начала года.

Для понимания масштаба: это в 4,3 раза больше, чем за июль 2024 года. А средний месячный показатель за последние пять лет составлял всего 55 случаев.

Виновные — в тени: треть дел остаётся без подозреваемых

Несмотря на рост числа расследуемых случаев, в значительной части дел личности подозреваемых установить не удаётся. По данным правоохранительных органов, в каждом третьем расследовании 2025 года досудебное производство было приостановлено именно по этой причине.

Что это может значить?

Эксперты считают, что ситуация указывает на возвращение схем с двойниками и «серым» импортом, особенно в условиях повышения спроса на доступные подержанные авто. Также возможен рост теневого оборота автомобилей, ввезённых нелегально или собранных кустарным способом.