18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 20:34

Один автомобиль — два хозяина: полиция фиксирует всплеск криминала с VIN-номерами в Казахстане

Новости Казахстана 0 447

В стране зафиксирован почти двукратный скачок числа правонарушений, связанных с изменением или уничтожением идентификационных номеров транспортных средств. Особенно резко показатели выросли в июле, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

 

 

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Рекордное количество нарушений за последние годы

С января по июль 2025 года в Казахстане зарегистрировано 681 нарушение, подпадающее под статью 386 Уголовного кодекса РК. Речь идёт о подделке, уничтожении VIN-кодов, а также реализации автомобилей с заведомо поддельными номерами кузова или государственными регистрационными знаками.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года таких случаев было всего 341 — то есть нынешние показатели почти вдвое выше. Подобный уровень правонарушений наблюдался разве что в 2023 году, когда в стране активно проводилась кампания по легализации авто и машин-"конструкторов".

Июль — месяц антирекордов

Особое внимание аналитиков привлёк резкий всплеск активности злоумышленников в июле. Только за этот месяц зафиксировано 422 правонарушения, что составляет 62% от общего количества с начала года.

Для понимания масштаба: это в 4,3 раза больше, чем за июль 2024 года. А средний месячный показатель за последние пять лет составлял всего 55 случаев.

Виновные — в тени: треть дел остаётся без подозреваемых

Несмотря на рост числа расследуемых случаев, в значительной части дел личности подозреваемых установить не удаётся. По данным правоохранительных органов, в каждом третьем расследовании 2025 года досудебное производство было приостановлено именно по этой причине.

Что это может значить?

Эксперты считают, что ситуация указывает на возвращение схем с двойниками и «серым» импортом, особенно в условиях повышения спроса на доступные подержанные авто. Также возможен рост теневого оборота автомобилей, ввезённых нелегально или собранных кустарным способом.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…