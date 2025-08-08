18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.08.2025, 06:52

Сколько заработала Астана на концерте Дженнифер Лопес

Новости Казахстана 0 7 640

Выступление американской поп-дивы Дженнифер Лопес в Ереване вызвало скандал из-за информации о расходах правительства Армении — более 6 миллионов долларов. На этом фоне корреспондент Tengrinews.kz выяснил, как проходил концерт певицы в Астане, обошёлся ли он казахстанскому бюджету и какой экономический эффект принес столице, сообщает Lada.kz. 

 

Дженнифер Лопес (Фото Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)
Дженнифер Лопес (Фото Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Государственные деньги не использовались

В правительстве Казахстана и акимате Астаны официально подтвердили:

  • Бюджетные средства на организацию концерта не выделялись.

  • Финансирование полностью обеспечила частная компания Astana Concert.

Поддержка со стороны властей носила организационный характер:

  • обеспечение работы служб общественного порядка;

  • пожарная безопасность;

  • экстренная медицинская помощь;

  • участие технических служб.

Для удобства зрителей в день концерта были запущены специальные шаттл-маршруты от пяти точек города до стадиона «Астана Арена» и обратно, что помогло снизить транспортную нагрузку.

География зрителей: более 30 стран

Организаторы сообщили, что концерт стал международным событием:

  • В Астану приехало около 10 тысяч туристов из более чем 30 стран.

  • Среди иностранных гостей больше всего было туристов из России, Кыргызстана, ОАЭ, Литвы и США.

  • Из Казахстана лидировали Алматы, Шымкент, Атырау, Актау и Караганда.

В списке зарубежных стран присутствовали также Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Узбекистан, а также государства Европы и Азии.

Экономический эффект: миллиарды тенге

Согласно расчетам организаторов, основанным на данных платежной системы Mastercard:

  • средняя продолжительность визита гостей — 3 дня;

  • средние расходы на одного туриста в день (проживание, питание, такси, покупки) — около 230 долларов.

Итоговый мультипликативный эффект для экономики Астаны оценён примерно в 6,5 миллиарда тенгебез учета стоимости билетов, авиаперелетов и железнодорожных поездок.

Дополнительные доходы

  • Средняя цена билета на концерт — около 200 долларов.

  • Средняя стоимость авиаперелета — порядка 310 долларов.

  • По оценкам организаторов, налоговые поступления в бюджет от концерта составят около 400 миллионов тенге.

63
28
8
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесосНовости Казахстана
07.08.2025, 18:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…