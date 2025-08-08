Сколько заработала Астана на концерте Дженнифер Лопес

Выступление американской поп-дивы Дженнифер Лопес в Ереване вызвало скандал из-за информации о расходах правительства Армении — более 6 миллионов долларов. На этом фоне корреспондент Tengrinews.kz выяснил, как проходил концерт певицы в Астане, обошёлся ли он казахстанскому бюджету и какой экономический эффект принес столице, сообщает Lada.kz.
В правительстве Казахстана и акимате Астаны официально подтвердили:
Бюджетные средства на организацию концерта не выделялись.
Финансирование полностью обеспечила частная компания Astana Concert.
Поддержка со стороны властей носила организационный характер:
обеспечение работы служб общественного порядка;
пожарная безопасность;
экстренная медицинская помощь;
участие технических служб.
Для удобства зрителей в день концерта были запущены специальные шаттл-маршруты от пяти точек города до стадиона «Астана Арена» и обратно, что помогло снизить транспортную нагрузку.
Организаторы сообщили, что концерт стал международным событием:
В Астану приехало около 10 тысяч туристов из более чем 30 стран.
Среди иностранных гостей больше всего было туристов из России, Кыргызстана, ОАЭ, Литвы и США.
Из Казахстана лидировали Алматы, Шымкент, Атырау, Актау и Караганда.
В списке зарубежных стран присутствовали также Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Узбекистан, а также государства Европы и Азии.
Согласно расчетам организаторов, основанным на данных платежной системы Mastercard:
средняя продолжительность визита гостей — 3 дня;
средние расходы на одного туриста в день (проживание, питание, такси, покупки) — около 230 долларов.
Итоговый мультипликативный эффект для экономики Астаны оценён примерно в 6,5 миллиарда тенге — без учета стоимости билетов, авиаперелетов и железнодорожных поездок.
Средняя цена билета на концерт — около 200 долларов.
Средняя стоимость авиаперелета — порядка 310 долларов.
По оценкам организаторов, налоговые поступления в бюджет от концерта составят около 400 миллионов тенге.
