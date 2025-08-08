Сколько заработала Астана на концерте Дженнифер Лопес

Қазақ тіліне аудару

Выступление американской поп-дивы Дженнифер Лопес в Ереване вызвало скандал из-за информации о расходах правительства Армении — более 6 миллионов долларов. На этом фоне корреспондент Tengrinews.kz выяснил, как проходил концерт певицы в Астане, обошёлся ли он казахстанскому бюджету и какой экономический эффект принес столице, сообщает Lada.kz.

Дженнифер Лопес (Фото Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Государственные деньги не использовались

В правительстве Казахстана и акимате Астаны официально подтвердили:

Бюджетные средства на организацию концерта не выделялись .

Финансирование полностью обеспечила частная компания Astana Concert.

Поддержка со стороны властей носила организационный характер:

обеспечение работы служб общественного порядка;

пожарная безопасность;

экстренная медицинская помощь;

участие технических служб.

Для удобства зрителей в день концерта были запущены специальные шаттл-маршруты от пяти точек города до стадиона «Астана Арена» и обратно, что помогло снизить транспортную нагрузку.

География зрителей: более 30 стран

Организаторы сообщили, что концерт стал международным событием:

В Астану приехало около 10 тысяч туристов из более чем 30 стран.

Среди иностранных гостей больше всего было туристов из России, Кыргызстана, ОАЭ, Литвы и США .

Из Казахстана лидировали Алматы, Шымкент, Атырау, Актау и Караганда.

В списке зарубежных стран присутствовали также Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Узбекистан, а также государства Европы и Азии.

Экономический эффект: миллиарды тенге

Согласно расчетам организаторов, основанным на данных платежной системы Mastercard:

средняя продолжительность визита гостей — 3 дня;

средние расходы на одного туриста в день (проживание, питание, такси, покупки) — около 230 долларов.

Итоговый мультипликативный эффект для экономики Астаны оценён примерно в 6,5 миллиарда тенге — без учета стоимости билетов, авиаперелетов и железнодорожных поездок.

Дополнительные доходы