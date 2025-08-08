18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.08.2025, 07:27

Казахстанцам вернут НДС за экспорт только после оплаты из-за рубежа

Новости Казахстана 0 783

В Казахстане планируют ужесточить правила возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте товаров. Минфин РК подготовил проект приказа, согласно которому предприниматели, продающие продукцию за рубеж, должны будут официально подтверждать поступление оплаты от иностранных покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Что изменится для бизнеса

Сейчас экспортеры имеют право на возврат НДС, так как экспорт облагается по нулевой ставке. Однако в ряде случаев налог возвращался даже без фактического поступления денег в страну. Новый порядок предусматривает, что для получения возврата потребуется документальное подтверждение валютной выручки.

Фактически предпринимателю нужно будет предоставить справку из банка или другого уполномоченного органа, подтверждающую, что деньги от иностранного контрагента действительно поступили.

Пример на практике

Например, казахстанская компания отправила ковры в Польшу. По действующему законодательству она вправе вернуть уплаченный НДС. Но по новым правилам перед возвратом налоговики потребуют подтверждение из банка о том, что за товар была произведена оплата и средства поступили на счет компании в Казахстане.

Кто сможет подтверждать поступление средств

Информацию о зачислении валютной выручки в налоговые органы будут предоставлять:

  • территориальные филиалы Национального банка РК;

  • банки второго уровня;

  • АО «Банк Развития Казахстана»;

  • АО «Казпочта».

Удар по фиктивному экспорту

Одной из причин изменений стала борьба с так называемым «фиктивным экспортом». Ранее некоторые компании оформляли экспорт только на бумаге, не получая фактической оплаты, но при этом добивались возврата НДС. Новый порядок делает такие схемы невозможными: без поступивших средств налог возвращен не будет.

Когда вступят в силу изменения

Проект приказа уже опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения от бизнеса и граждан принимаются до 22 августа 2025 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесосНовости Казахстана
07.08.2025, 18:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…