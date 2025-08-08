Казахстанцам вернут НДС за экспорт только после оплаты из-за рубежа

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируют ужесточить правила возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте товаров. Минфин РК подготовил проект приказа, согласно которому предприниматели, продающие продукцию за рубеж, должны будут официально подтверждать поступление оплаты от иностранных покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Что изменится для бизнеса

Сейчас экспортеры имеют право на возврат НДС, так как экспорт облагается по нулевой ставке. Однако в ряде случаев налог возвращался даже без фактического поступления денег в страну. Новый порядок предусматривает, что для получения возврата потребуется документальное подтверждение валютной выручки.

Фактически предпринимателю нужно будет предоставить справку из банка или другого уполномоченного органа, подтверждающую, что деньги от иностранного контрагента действительно поступили.

Пример на практике

Например, казахстанская компания отправила ковры в Польшу. По действующему законодательству она вправе вернуть уплаченный НДС. Но по новым правилам перед возвратом налоговики потребуют подтверждение из банка о том, что за товар была произведена оплата и средства поступили на счет компании в Казахстане.

Кто сможет подтверждать поступление средств

Информацию о зачислении валютной выручки в налоговые органы будут предоставлять:

территориальные филиалы Национального банка РК;

банки второго уровня;

АО «Банк Развития Казахстана»;

АО «Казпочта».

Удар по фиктивному экспорту

Одной из причин изменений стала борьба с так называемым «фиктивным экспортом». Ранее некоторые компании оформляли экспорт только на бумаге, не получая фактической оплаты, но при этом добивались возврата НДС. Новый порядок делает такие схемы невозможными: без поступивших средств налог возвращен не будет.

Когда вступят в силу изменения

Проект приказа уже опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения от бизнеса и граждан принимаются до 22 августа 2025 года.