Элитные авто не доехали: в Казахстане украли три премиальные машины

В Актобе полицейские разоблачили аферу, жертвой которой стал местный житель. Неизвестные, представившись логистической компанией, предложили услуги по перевозке автомобилей из Костаная в Актобе. Получив доступ к трем новым премиальным машинам, злоумышленники похитили их, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Ущерб на десятки миллионов

Стоимость похищенных автомобилей превысила 50 миллионов тенге. Все транспортные средства относились к дорогостоящему сегменту, что сделало преступление особо резонансным.

Оперативное задержание подозреваемых

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Актюбинской области задержали четверых подозреваемых. Все они — местные жители, двое ранее уже имели судимости.

Изъятие улик и возврат машин

При обысках полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Похищенные автомобили были возвращены законному владельцу.

Следствие продолжается

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех деталей и возможных соучастников. МВД подчеркивает, что продолжает системную работу по обеспечению правопорядка и быстро реагирует на любые угрозы безопасности граждан.