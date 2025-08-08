Столкновение авто с тепловозом в Казахстане парализовало движение трёх поездов (видео)

Қазақ тіліне аудару

Утром 8 августа на перегоне Кызылсай – Шымкент произошло серьезное происшествие с участием грузового автомобиля и тепловоза. Инцидент временно нарушил график движения пассажирских поездов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Фото: пресс-служба КТЖ

Как произошла авария

По информации пресс-службы АО «НК «КТЖ», в 04:30 грузовик марки HOWO выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся маневровым тепловозом. Предварительно установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения.

Пострадавшие и ущерб

В результате столкновения жертв не оказалось. Водитель грузового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.

Влияние на движение поездов

Авария привела к временному приостановлению движения сразу трех пассажирских составов. Спустя некоторое время железнодорожное сообщение было полностью восстановлено.

Призыв к осторожности

В КТЖ напомнили, что нарушение правил на переездах создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, а также наносит материальный ущерб. Водителей призвали строго соблюдать требования ПДД и быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных путей.