Налоговый комитет сделал срочное объявление для всех казахстанцев

Комитет государственных доходов (КГД) сообщил о старте работы Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА). Теперь у казахстанцев появится обновлённый кабинет налогоплательщика с расширенным функционалом, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С сегодняшнего дня в системе доступны для подачи следующие формы:
ФНО 100.00 — декларация по корпоративному подоходному налогу;
ФНО 870.00 — декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
ФО 011.00 — заявление об участии в международной группе;
ФО 012.00 — межстрановая отчетность по трансфертному ценообразованию;
ФО 014.00 — основная отчетность по трансфертному ценообразованию.
Доступ к новому кабинету предоставляется через специальную ссылку.
Инструкции по работе с документами размещены в разделе «Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА».
При возникновении вопросов пользователи могут обращаться:
Электронная почта: knpsd@ecc.kz
Телефоны: 8 (7172) 73-55-11, +7 (705) 956-53-71
В ведомстве подчеркнули, что с запуском новой системы представление указанных форм через старый кабинет налогоплательщика и систему СОНО будет недоступно. Подача отчетности возможна только через обновлённую ИСНА.
Напомним, в июле 2025 года были утверждены изменения в налоговом законодательстве по вопросам всеобщего декларирования.
С 1 января 2025 года от подачи декларации освобождаются категории граждан, не охваченные предыдущими тремя этапами:
пенсионеры;
студенты;
домохозяйки;
работники частных компаний;
другие категории, не имеющие зарубежных активов.
Отчитываться будут обязаны лица, владеющие:
недвижимостью или иным имуществом за рубежом;
зарубежными активами;
банковскими счетами в иностранных банках.
Также освобождение не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, если они являются резидентами Казахстана.
Комментарии0 комментарий(ев)