Налоговый комитет сделал срочное объявление для всех казахстанцев

Комитет государственных доходов (КГД) сообщил о старте работы Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА). Теперь у казахстанцев появится обновлённый кабинет налогоплательщика с расширенным функционалом, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Новые возможности кабинета налогоплательщика

С сегодняшнего дня в системе доступны для подачи следующие формы:

ФНО 100.00 — декларация по корпоративному подоходному налогу;

ФНО 870.00 — декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;

ФО 011.00 — заявление об участии в международной группе;

ФО 012.00 — межстрановая отчетность по трансфертному ценообразованию;

ФО 014.00 — основная отчетность по трансфертному ценообразованию.

Доступ к новому кабинету предоставляется через специальную ссылку.

Инструкции по работе с документами размещены в разделе «Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА».

Контакты службы поддержки

При возникновении вопросов пользователи могут обращаться:

Электронная почта: knpsd@ecc.kz

Телефоны: 8 (7172) 73-55-11, +7 (705) 956-53-71

Важное предупреждение от КГД

В ведомстве подчеркнули, что с запуском новой системы представление указанных форм через старый кабинет налогоплательщика и систему СОНО будет недоступно. Подача отчетности возможна только через обновлённую ИСНА.

Освобождение от обязательного декларирования с 2025 года

Напомним, в июле 2025 года были утверждены изменения в налоговом законодательстве по вопросам всеобщего декларирования.

С 1 января 2025 года от подачи декларации освобождаются категории граждан, не охваченные предыдущими тремя этапами:

пенсионеры;

студенты;

домохозяйки;

работники частных компаний;

другие категории, не имеющие зарубежных активов.

Кто всё же обязан подавать декларацию

Отчитываться будут обязаны лица, владеющие:

недвижимостью или иным имуществом за рубежом;

зарубежными активами;

банковскими счетами в иностранных банках.

Также освобождение не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, если они являются резидентами Казахстана.