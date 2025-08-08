18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.08.2025, 09:25

Налоговый комитет сделал срочное объявление для всех казахстанцев

Новости Казахстана 0 3 707

Комитет государственных доходов (КГД) сообщил о старте работы Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА). Теперь у казахстанцев появится обновлённый кабинет налогоплательщика с расширенным функционалом, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новые возможности кабинета налогоплательщика

С сегодняшнего дня в системе доступны для подачи следующие формы:

  • ФНО 100.00 — декларация по корпоративному подоходному налогу;

  • ФНО 870.00 — декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;

  • ФО 011.00 — заявление об участии в международной группе;

  • ФО 012.00 — межстрановая отчетность по трансфертному ценообразованию;

  • ФО 014.00 — основная отчетность по трансфертному ценообразованию.

Доступ к новому кабинету предоставляется через специальную ссылку.
Инструкции по работе с документами размещены в разделе «Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА».

Контакты службы поддержки

При возникновении вопросов пользователи могут обращаться:

  • Электронная почта: knpsd@ecc.kz

  • Телефоны: 8 (7172) 73-55-11, +7 (705) 956-53-71

Важное предупреждение от КГД

В ведомстве подчеркнули, что с запуском новой системы представление указанных форм через старый кабинет налогоплательщика и систему СОНО будет недоступно. Подача отчетности возможна только через обновлённую ИСНА.

Освобождение от обязательного декларирования с 2025 года

Напомним, в июле 2025 года были утверждены изменения в налоговом законодательстве по вопросам всеобщего декларирования.
С 1 января 2025 года от подачи декларации освобождаются категории граждан, не охваченные предыдущими тремя этапами:

  • пенсионеры;

  • студенты;

  • домохозяйки;

  • работники частных компаний;

  • другие категории, не имеющие зарубежных активов.

Кто всё же обязан подавать декларацию

Отчитываться будут обязаны лица, владеющие:

  • недвижимостью или иным имуществом за рубежом;

  • зарубежными активами;

  • банковскими счетами в иностранных банках.

Также освобождение не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, если они являются резидентами Казахстана.

