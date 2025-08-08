18+
08.08.2025, 10:25

Главный в доме: чем должен заниматься председатель ОСИ в Казахстане - важная информация для жильцов

Новости Казахстана

С сентября в Казахстане вступают в силу новые требования к председателям ОСИ — объединений собственников имущества. Эти изменения уточняют, кто может занимать эту должность, какие у неё функции и чем председатель отличается от управляющего, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто может стать председателем ОСИ

Председателя выбирают на общем собрании жильцов сроком на три года. Он обязательно входит в состав совета дома.

На должность могут претендовать:

  • собственник квартиры или нежилого помещения;

  • супруг или супруга собственника;

  • родители или дети собственника, если они постоянно проживают в квартире.

Основные обязанности председателя

Председатель ОСИ — это официальный представитель всех жильцов дома, который без доверенности может действовать от их имени:

  • обращаться в суды;

  • взаимодействовать с государственными органами и организациями;

  • представлять интересы дома в других официальных инстанциях.

Если председатель временно не может исполнять обязанности (например, из-за болезни), совет дома вправе назначить временно исполняющего обязанности. Срок такого назначения — не более шести месяцев.

Возможность нанять управляющего

Председатель может заключить трудовой договор с управляющим, но только при выполнении одного из условий:

  • решение о найме принято на общем собрании жильцов;

  • совет дома официально делегировал председателю такие полномочия.

Управляющий — это наёмный специалист, который занимается повседневным управлением домом. Для работы он должен иметь:

  • гражданство Казахстана;

  • документ, подтверждающий профессиональную квалификацию.

Как распределяются обязанности

Общее для председателя и управляющего:

  • участие в управлении домом;

  • подотчётность совету дома и общему собранию жильцов;

  • обеспечение прозрачности и безопасности;

  • контроль за коммунальными услугами и формированием сметы;

  • организация собраний жильцов.

Главные различия:

  • Председатель ОСИ — избранный представитель жильцов с правом принимать решения и нанимать управляющего.

  • Управляющий — наёмный исполнитель, действующий строго по договору и не имеющий права представлять интересы жильцов без поручения.

Итог

Председатель ОСИ — это не просто активный житель дома, а официальный представитель, на котором лежит ответственность за управление и взаимодействие с внешними структурами. Он может делегировать часть обязанностей управляющему, но ключевые решения и ответственность остаются за ним. Управляющий же выполняет техническую и организационную работу по управлению домом, но только по решению жильцов или совета дома.

1
0
0
