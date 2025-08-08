Главный в доме: чем должен заниматься председатель ОСИ в Казахстане - важная информация для жильцов

С сентября в Казахстане вступают в силу новые требования к председателям ОСИ — объединений собственников имущества. Эти изменения уточняют, кто может занимать эту должность, какие у неё функции и чем председатель отличается от управляющего, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Председателя выбирают на общем собрании жильцов сроком на три года. Он обязательно входит в состав совета дома.
На должность могут претендовать:
собственник квартиры или нежилого помещения;
супруг или супруга собственника;
родители или дети собственника, если они постоянно проживают в квартире.
Председатель ОСИ — это официальный представитель всех жильцов дома, который без доверенности может действовать от их имени:
обращаться в суды;
взаимодействовать с государственными органами и организациями;
представлять интересы дома в других официальных инстанциях.
Если председатель временно не может исполнять обязанности (например, из-за болезни), совет дома вправе назначить временно исполняющего обязанности. Срок такого назначения — не более шести месяцев.
Председатель может заключить трудовой договор с управляющим, но только при выполнении одного из условий:
решение о найме принято на общем собрании жильцов;
совет дома официально делегировал председателю такие полномочия.
Управляющий — это наёмный специалист, который занимается повседневным управлением домом. Для работы он должен иметь:
гражданство Казахстана;
документ, подтверждающий профессиональную квалификацию.
Общее для председателя и управляющего:
участие в управлении домом;
подотчётность совету дома и общему собранию жильцов;
обеспечение прозрачности и безопасности;
контроль за коммунальными услугами и формированием сметы;
организация собраний жильцов.
Главные различия:
Председатель ОСИ — избранный представитель жильцов с правом принимать решения и нанимать управляющего.
Управляющий — наёмный исполнитель, действующий строго по договору и не имеющий права представлять интересы жильцов без поручения.
Председатель ОСИ — это не просто активный житель дома, а официальный представитель, на котором лежит ответственность за управление и взаимодействие с внешними структурами. Он может делегировать часть обязанностей управляющему, но ключевые решения и ответственность остаются за ним. Управляющий же выполняет техническую и организационную работу по управлению домом, но только по решению жильцов или совета дома.
