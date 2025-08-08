18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.08.2025, 11:18

Иностранца в Казахстане обокрали на 102 миллиона тенге

Новости Казахстана 0 2 337

В Акмолинской области сотрудники подразделения CyberPol провели успешную операцию по задержанию преступной группы, подозреваемой в крупном интернет-мошенничестве. Жертвами аферистов стал гражданин Болгарии, у которого было украдено свыше 102 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенничество с имитацией банковских сотрудников

Иностранный гражданин попал в ловушку злоумышленников в период с мая по июнь 2025 года. Преступники, выдавая себя за сотрудников банка, обманным путем убедили жертву перевести крупную сумму денег на счета третьих лиц. Этот ход позволил мошенникам беспрепятственно завладеть значительными финансовыми средствами.

Возбуждение уголовного дела и оперативно-розыскные мероприятия

После получения заявления от пострадавшего полицейские начали расследование и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В ходе комплексных оперативно-розыскных действий, с применением современных цифровых технологий, удалось установить ключевых участников преступной схемы.

Выявление организаторов и расширение круга подозреваемых

В результате работы киберполиции были задержаны двое организаторов преступления — жители Павлодарской области. Помимо них, выявлены ещё четыре лица, предположительно причастных к мошеннической деятельности. Их роли и степень участия в преступлении сейчас тщательно выясняются.

Оперативная операция «Контрафакт» и обыски

Задержания прошли в рамках масштабного профилактического мероприятия «Контрафакт», которое проводится в городе Павлодар. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны подозреваемых и часть похищенных денежных средств.

Возможная причастность к другим преступлениям

По предварительной информации, задержанные могут быть связаны с ещё двумя подобными эпизодами мошенничества в городе Кокшетау и Коргалжынском районе. Полицейские продолжают работу по выявлению других потерпевших и собирают доказательства для привлечения всех виновных к ответственности.

Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе

Все фигуранты дела были доставлены в изолятор временного содержания, где им предстоит дать объяснения и пройти дальнейшее следствие.

