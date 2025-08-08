Опасная курица из Казахстана: выявлены сальмонелла и токсичный антибиотик — запрет на ввоз

Қазақ тіліне аудару

С 8 августа российские власти ввели временный запрет на импорт куриных тушек от казахстанских производителей — ТОО «Прима кус» и ТОО «Жас-Канат 2006». Такое решение было принято по результатам лабораторных исследований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Life.ru.

В продукции «Прима кус» выявлен опасный антибиотик

В ходе проверки в мясе, выпускаемом компанией «Прима кус», обнаружили наличие мадурамицина — ветеринарного антибиотика. Этот препарат опасен для здоровья человека, поскольку способен вызывать тяжелую почечную недостаточность, нарушение микрофлоры кишечника (дисбактериоз) и снижение иммунитета.

В курице от «Жас-Канат 2006» обнаружена сальмонелла

В тушках курицы от другого казахстанского производителя — ТОО «Жас-Канат 2006» — выявлена сальмонелла, опасная бактерия, которая может привести к серьезным пищевым отравлениям. В связи с этим производитель переведен на усиленный лабораторный контроль, а информация о зараженной партии направлена во все регионы России.

Изъятие продукции из продажи

В настоящее время торговые сети и магазины проводят изъятие опасной продукции с полок, чтобы предотвратить распространение зараженного мяса и защитить здоровье потребителей.