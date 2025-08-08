18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.08.2025, 12:32

Исторический момент: в Казахстане началось возведение первой АЭС

Новости Казахстана

Сегодня в Казахстане началась историческая веха в развитии энергетики — стартовали работы по строительству первой атомной электростанции (АЭС). Торжественная церемония состоялась при участии председателя Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева и главы российской корпорации «Росатом» Евгения Лихачева, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: официальный Telegram-канал Агентства РК по атомной энергии
Фото: официальный Telegram-канал Агентства РК по атомной энергии

Инженерно-изыскательские работы — первый этап проекта

Алмасадам Саткалиев объявил о начале инженерно-изыскательских работ в Алматинской области — ключевого подготовительного этапа, от которого зависит выбор площадки для АЭС, конфигурация станции, а также безопасность и экономическая эффективность всего проекта.

Он подчеркнул, что строительство АЭС является стратегическим проектом для Казахстана. Новая станция станет важным драйвером развития атомной промышленности, индустриальных инноваций и обеспечит долгосрочный экономический рост страны.

Объем инвестиций и социальная ответственность

По словам Саткалиева, общий объем инвестиций в строительство АЭС составит порядка 14–15 миллиардов долларов. Помимо самой станции, около 1 миллиарда долларов будет направлено на создание социальных объектов и развитие инфраструктуры в регионе строительства.

Благодарность и поддержка местного населения

В ходе церемонии глава «Росатома» Евгений Лихачев выразил благодарность Алмасадаму Саткалиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и всему населению страны. Особое внимание он уделил жителям села Улкен, рядом с которым будет строиться АЭС.

«Особая благодарность жителям села Улкен за практически единодушное голосование на референдуме. Мы воспринимаем это как кредит доверия, который нам предстоит оправдать», — отметил Лихачев.

Международный опыт и поддержка

Во время торжественной церемонии также выступили представители АЭС из Турции, Беларуси и Бангладеш — стран, где уже успешно функционируют или строятся энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200, аналогичными тем, что планируются для Казахстана. Их участие подчеркивает международный уровень и сотрудничество в реализации проекта.

Символический старт строительства

Кульминацией мероприятия стал момент, когда Алмасадам Саткалиев, Евгений Лихачев и другие официальные лица нажали символическую кнопку, которая официально дала старт строительству первой атомной электростанции в Казахстане.

