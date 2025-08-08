В Казахстане резко выросли цены на сазана и белугу

Қазақ тіліне аудару

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, во втором квартале 2025 года жители страны столкнулись с ростом цен на рыбу и морепродукты. В среднем по стране стоимость свежей и охлажденной рыбы увеличилась на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: mk.ru

Резкий рост цен в отдельных регионах

Особенно заметное удорожание наблюдалось в некоторых областях:

В Костанайской области цена на морепродукты взлетела сразу на 24,2%.

В Атырауской области рост составил 7,3%.

В Акмолинской области цены повысились на 7,1%.

Такой значительный скачок цен по регионам отражает региональные особенности рыночного спроса и предложения.

Какие виды рыбы подорожали сильнее всего?

Лидерами по росту стоимости стали:

Сазан — цены выросли на 27%.

Белуга — подорожала на 12%.

Вобла и тарань — подорожали на 10,4%.

Карпы — рост цен на 7,3%.

Также заметное увеличение цен зафиксировано на:

Густеру (+6,5%)

Чехонь (+5,8%)

Карася (+3,9%)

Толстолобика (+3,4%)

Судака (+2,7%)

Леща (+2,6%)

Сома (+2,3%)

Кроме того, выросла стоимость раков — на 7%.

Снижение цен на сельдь

Отметим, что сельдь, наоборот, подешевела — на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Это единственный вид рыбы, который показал снижение стоимости среди прочих.

Удорожание продукции лесного хозяйства

Помимо рыбы, подорожали и услуги, а также продукция лесного хозяйства. Рост в этой сфере составил в среднем 3,4%. По регионам наиболее заметный рост цен на лесопродукцию наблюдается в следующих областях:

Павлодарская — +18,2%

Костанайская — +14,2%

Жетісу — +10,6%

Восточно-Казахстанская — +10,5%

Какие лесные товары подорожали?

Средняя цена на различные лесоматериалы выросла следующим образом: