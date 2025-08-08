18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.08.2025, 13:45

В Казахстане резко выросли цены на сазана и белугу

Новости Казахстана 0 675

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, во втором квартале 2025 года жители страны столкнулись с ростом цен на рыбу и морепродукты. В среднем по стране стоимость свежей и охлажденной рыбы увеличилась на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: mk.ru
Фото: mk.ru

Резкий рост цен в отдельных регионах

Особенно заметное удорожание наблюдалось в некоторых областях:

  • В Костанайской области цена на морепродукты взлетела сразу на 24,2%.

  • В Атырауской области рост составил 7,3%.

  • В Акмолинской области цены повысились на 7,1%.

Такой значительный скачок цен по регионам отражает региональные особенности рыночного спроса и предложения.

Какие виды рыбы подорожали сильнее всего?

Лидерами по росту стоимости стали:

  • Сазан — цены выросли на 27%.

  • Белуга — подорожала на 12%.

  • Вобла и тарань — подорожали на 10,4%.

  • Карпы — рост цен на 7,3%.

Также заметное увеличение цен зафиксировано на:

  • Густеру (+6,5%)

  • Чехонь (+5,8%)

  • Карася (+3,9%)

  • Толстолобика (+3,4%)

  • Судака (+2,7%)

  • Леща (+2,6%)

  • Сома (+2,3%)

Кроме того, выросла стоимость раков — на 7%.

Снижение цен на сельдь

Отметим, что сельдь, наоборот, подешевела — на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Это единственный вид рыбы, который показал снижение стоимости среди прочих.

Удорожание продукции лесного хозяйства

Помимо рыбы, подорожали и услуги, а также продукция лесного хозяйства. Рост в этой сфере составил в среднем 3,4%. По регионам наиболее заметный рост цен на лесопродукцию наблюдается в следующих областях:

  • Павлодарская — +18,2%

  • Костанайская — +14,2%

  • Жетісу — +10,6%

  • Восточно-Казахстанская — +10,5%

Какие лесные товары подорожали?

Средняя цена на различные лесоматериалы выросла следующим образом:

  • Сухостой — +21%

  • Погорельник — +16%

  • Древесное топливо — +13,3%

  • Круглые лесоматериалы лиственных пород — +10,8%

  • Бревна — +11,2%

  • Необработанная древесина — +10,7%

  • Зеленый лес — +8%

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесосНовости Казахстана
07.08.2025, 18:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…