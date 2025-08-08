В Казахстане резко выросли цены на сазана и белугу

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, во втором квартале 2025 года жители страны столкнулись с ростом цен на рыбу и морепродукты. В среднем по стране стоимость свежей и охлажденной рыбы увеличилась на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Особенно заметное удорожание наблюдалось в некоторых областях:
В Костанайской области цена на морепродукты взлетела сразу на 24,2%.
В Атырауской области рост составил 7,3%.
В Акмолинской области цены повысились на 7,1%.
Такой значительный скачок цен по регионам отражает региональные особенности рыночного спроса и предложения.
Лидерами по росту стоимости стали:
Сазан — цены выросли на 27%.
Белуга — подорожала на 12%.
Вобла и тарань — подорожали на 10,4%.
Карпы — рост цен на 7,3%.
Также заметное увеличение цен зафиксировано на:
Густеру (+6,5%)
Чехонь (+5,8%)
Карася (+3,9%)
Толстолобика (+3,4%)
Судака (+2,7%)
Леща (+2,6%)
Сома (+2,3%)
Кроме того, выросла стоимость раков — на 7%.
Отметим, что сельдь, наоборот, подешевела — на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Это единственный вид рыбы, который показал снижение стоимости среди прочих.
Помимо рыбы, подорожали и услуги, а также продукция лесного хозяйства. Рост в этой сфере составил в среднем 3,4%. По регионам наиболее заметный рост цен на лесопродукцию наблюдается в следующих областях:
Павлодарская — +18,2%
Костанайская — +14,2%
Жетісу — +10,6%
Восточно-Казахстанская — +10,5%
Средняя цена на различные лесоматериалы выросла следующим образом:
Сухостой — +21%
Погорельник — +16%
Древесное топливо — +13,3%
Круглые лесоматериалы лиственных пород — +10,8%
Бревна — +11,2%
Необработанная древесина — +10,7%
Зеленый лес — +8%
