18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.08.2025, 15:11

Казахстан начнет производство собственного ядерного топлива

Новости Казахстана 0 1 724

Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что страна планирует самостоятельно производить ядерное топливо для своих нужд. Об этом заявил заместитель председателя агентства Асет Махамбетов 8 августа 2025 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Лидерство Казахстана в добыче урана

Асет Махамбетов подчеркнул, что Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана, обеспечивая около 40% мировой добычи этого сырья. Эта позиция позволяет стране развивать собственное производство ядерного топлива, опираясь на имеющиеся природные ресурсы.

Начато строительство первой атомной электростанции

Ранее Казахстан приступил к строительству своей первой атомной электростанции. Место строительства — село Улькен в Алматинской области. Генеральным подрядчиком проекта выступает российская корпорация «Росатом».

Причины и цели строительства АЭС

Основной целью возведения атомной станции является обеспечение энергетической безопасности страны и снижение зависимости от импорта электроэнергии. Это особенно важно в условиях устойчивого роста нагрузки на энергосистему Казахстана.

Рост потребления и дефицит электроэнергии в Казахстане

В 2024 году потребление электроэнергии в стране увеличилось на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и достигло 120 млрд кВтч. Выработка электроэнергии также выросла на 4,5%, составив 117,9 млрд кВтч. Однако в периоды пиковых нагрузок возникал дефицит мощности, который компенсировался за счет импорта электричества, отмечают в агентстве.

Планируемый срок ввода АЭС в эксплуатацию

Запуск первой атомной электростанции Казахстана намечен на 2035 год. Это событие станет важным этапом в развитии энергетического сектора и усилит энергетическую независимость страны.

11
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Не забывайте, что сначала надо спросить разрешение у северного соседа.
08.08.2025, 12:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0
Штраф за уборку в квартире: когда казахстанцам нельзя включать стиральную машину и пылесосНовости Казахстана
07.08.2025, 18:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…