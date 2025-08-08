Казахстан начнет производство собственного ядерного топлива

Қазақ тіліне аудару

Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что страна планирует самостоятельно производить ядерное топливо для своих нужд. Об этом заявил заместитель председателя агентства Асет Махамбетов 8 августа 2025 года, сообщает Lada.kz.

Фото: YouTube

Лидерство Казахстана в добыче урана

Асет Махамбетов подчеркнул, что Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана, обеспечивая около 40% мировой добычи этого сырья. Эта позиция позволяет стране развивать собственное производство ядерного топлива, опираясь на имеющиеся природные ресурсы.

Начато строительство первой атомной электростанции

Ранее Казахстан приступил к строительству своей первой атомной электростанции. Место строительства — село Улькен в Алматинской области. Генеральным подрядчиком проекта выступает российская корпорация «Росатом».

Причины и цели строительства АЭС

Основной целью возведения атомной станции является обеспечение энергетической безопасности страны и снижение зависимости от импорта электроэнергии. Это особенно важно в условиях устойчивого роста нагрузки на энергосистему Казахстана.

Рост потребления и дефицит электроэнергии в Казахстане

В 2024 году потребление электроэнергии в стране увеличилось на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и достигло 120 млрд кВтч. Выработка электроэнергии также выросла на 4,5%, составив 117,9 млрд кВтч. Однако в периоды пиковых нагрузок возникал дефицит мощности, который компенсировался за счет импорта электричества, отмечают в агентстве.

Планируемый срок ввода АЭС в эксплуатацию

Запуск первой атомной электростанции Казахстана намечен на 2035 год. Это событие станет важным этапом в развитии энергетического сектора и усилит энергетическую независимость страны.