Путин позвонил Токаеву перед важной встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин связался с Главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым непосредственно перед своей предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

© Фото : Aqorda

Обсуждение итогов переговоров и предстоящих встреч

В ходе телефонного разговора Путин проинформировал Токаева о результатах недавних переговоров в Москве с специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Кроме того, стороны обсудили график ближайших встреч на высшем уровне, которые запланированы как в двустороннем формате между Россией и США, так и в рамках международных мероприятий.

Акцент на двустороннем сотрудничестве и экономике

Разговор также коснулся текущих вопросов укрепления российско-казахстанского сотрудничества. Особое внимание уделялось реализации совместных экономических проектов, а также развитию торгово-экономических связей, в том числе крупных инфраструктурных инициатив в промышленном и энергетическом секторах.

Обмен мнениями по украинскому кризису

Согласно сообщению Кремля, Путин рассказал Токаеву о ходе диалога с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса, подробно остановившись на результатах встречи со спецпосланником США. В ответ глава Казахстана выразил признательность за предоставленную информацию и высоко оценил шаги, направленные на поиск мирного разрешения конфликта.

Таким образом, звонок Путина Токаеву стал важным элементом координации позиций и обмена информацией перед ключевыми международными встречами, а также подтвердил стремление обеих стран к дальнейшему развитию партнерства и совместной работе над актуальными международными и экономическими вопросами.