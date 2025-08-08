Энергетический коллапс Казахстана: кто платит за хаос на рынке света?

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане предпринимаются масштабные шаги по решению долгосрочной проблемы дефицита электроэнергии. По словам управляющего директора НПП «Атамекен» Жакыпа Хайрушева, для эффективного преодоления этого вызова необходимо устранить системные проблемы энергетического сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Современный этап развития электроэнергетики

В последние годы в стране реализуются крупные реформы, направленные на повышение прозрачности, эффективности и устойчивости энергетического рынка. Среди нововведений — механизм Единого закупщика, который централизует распределение электричества, исключая неэффективных посредников. Также была улучшена система расчетов между генераторами и потребителями.

Системные проблемы, тормозящие развитие отрасли

Несмотря на достигнутый прогресс, по словам Жакыпа Хайрушева, в энергетике сохраняется ряд серьезных проблем:

Недостаточная дисциплина участников балансирующего рынка, включая крупные предприятия и энергопроизводящие организации, которые часто нарушают графики потребления и выработки;

Рост числа частных провайдеров баланса, работающих вне Единого закупщика, что снижает управляемость системы;

Отсутствие действенных стимулов для модернизации оборудования и ответственности за аварийные остановки.

Эти факторы приводят к сбоям в Единой энергосистеме (ЕЭС), вынуждают прибегать к аварийному импорту электроэнергии и удорожают конечную цену для потребителей, особенно малого и среднего бизнеса.

Влияние проблем энергетики на малый и средний бизнес

МСБ — одна из самых уязвимых категорий потребителей в нынешней ситуации. Из-за отсутствия прямого доступа к генерации предприниматели вынуждены закупать электроэнергию по более высоким ценам через Единого закупщика или региональные электросетевые компании. В стоимость тарифов включаются дополнительные издержки, связанные с дисбалансами и аварийными закупками.

Это создает дополнительные финансовые барьеры для предпринимателей, снижает их конкурентоспособность и сдерживает планы по модернизации и развитию.

Рост неопределенности и снижение доверия инвесторов

Постоянные отклонения и непрозрачность механизмов балансировки подрывают доверие инвесторов и бизнес-сообщества. Для компаний с высокими энергозатратами это создаёт дополнительные риски и ограничивает приток инвестиций в обновление производств.

Эксперт отмечает, что из-за этого растут себестоимость продукции и затраты на услуги, что негативно отражается на всей экономике страны.

Ключевые проблемы в структуре балансирующего рынка

Жакып Хайрушев выделяет следующие критичные моменты:

Многие крупные потребители и ЭПО уклоняются от обязательного суточного планирования, заключая прямые договоры с генерацией;

Частные провайдеры баланса создают параллельный рынок слабо регулируемых внутрисуточных контрактов, что приводит к резким нагрузочным колебаниям;

Отсутствие ответственности за частые аварии и длительные ремонты оборудования, несмотря на получение компенсаций;

Асимметрия ответственности: одни участники строго соблюдают правила и платят за нарушения, другие же обходят обязательства без последствий;

Ослабление роли системного оператора в контроле и координации энергобаланса, что снижает синхронизацию с внешними энергосистемами.

Предлагаемые меры для стабилизации рынка

Для преодоления этих проблем НПП «Атамекен» предлагает комплексный подход, включающий:

Обязательное участие всех крупных потребителей в суточном планировании и исключение обходных схем с прямыми договорами;

Введение реальной ответственности и штрафных механизмов для участников рынка мощности, не выполняющих обязательства;

Пересмотр формулы коэффициента ответственности с учётом повторных отказов и длительных ремонтов;

Усиление институционального надзора, расширение состава Совета рынка с привлечением представителей ВИЭ, энергоаудита и потребителей;

Организация широкого диалога на площадке Министерства энергетики с участием всех заинтересованных сторон.

Роль бизнеса и его готовность к реформам

Бизнес-сообщество, особенно МСБ, осознает необходимость перехода к более управляемой и прозрачной модели энергорынка. Предприниматели требуют справедливого распределения рисков, ответственности за нарушения и усиления контроля за действиями всех участников рынка, включая генераторов.

Эксперт отмечает, что от стабильности энергетического рынка напрямую зависит не только себестоимость продукции, но и инвестиционная привлекательность, планы модернизации и сохранение рабочих мест.

Заключение: энергетика как стратегический ресурс

По мнению Жакыпа Хайрушева, решение системных проблем электроэнергетики — ключ к развитию экономики и укреплению доверия к реформам. Без прозрачных и справедливых механизмов балансировки невозможно обеспечить устойчивость рынка и безопасность энергетического обеспечения страны.

Он призывает к совместным усилиям государства, бизнеса и регуляторов для наведения порядка на энергетическом рынке, чтобы минимизировать каскадные негативные эффекты на всю экономику Казахстана.