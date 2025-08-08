18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.08.2025, 17:34

Государство забирает свое: как банки в Казахстане возвращают сотни миллиардов тенге

Новости Казахстана

За последние два с половиной года четыре крупных банка досрочно вернули государству значительную часть финансовой помощи, оказанной им в рамках антикризисных мер. По данным Агентства по финансовому регулированию и развитию рынка финансовых услуг (АРРФР), общий объем досрочного возврата средств составил более 409 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Более 400 млрд тенге возвращены банками государству

Лидером по возврату государственной помощи стал Халык Банк, который полностью погасил свои обязательства. В общей сложности банк вернул государству 250 миллиардов тенге: 68,4 миллиарда в 2023 году и 181,6 миллиарда в 2024 году. Эти средства были выделены для оздоровления банка Казком.

Jusan Bank досрочно выкупил облигации у "Самрук-Қазына"

Jusan Bank также сделал значительный шаг в погашении долга — досрочно выкупил субординированные облигации на сумму 100 миллиардов тенге, которые были выпущены в рамках программы господдержки и находились у государственного фонда "Самрук-Қазына".

Частичный возврат от Bank RBK и БЦК

Кроме того, Bank RBK и Банк ЦентрКредит (БЦК) частично вернули полученные государственные средства. Bank RBK перечислил назад 29,6 миллиарда тенге, а БЦК — 30 миллиардов тенге. Оба банка получили эти деньги в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора.

Планируется полный возврат БЦК в августе

По последним данным, БЦК намерен завершить возврат государственной помощи уже в августе текущего года. Для этого банк выкупит оставшиеся 30 миллионов облигаций, выпущенных в 2017 году в рамках программы оздоровления.

Комментарии

