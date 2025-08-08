Государство забирает свое: как банки в Казахстане возвращают сотни миллиардов тенге

За последние два с половиной года четыре крупных банка досрочно вернули государству значительную часть финансовой помощи, оказанной им в рамках антикризисных мер. По данным Агентства по финансовому регулированию и развитию рынка финансовых услуг (АРРФР), общий объем досрочного возврата средств составил более 409 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Лидером по возврату государственной помощи стал Халык Банк, который полностью погасил свои обязательства. В общей сложности банк вернул государству 250 миллиардов тенге: 68,4 миллиарда в 2023 году и 181,6 миллиарда в 2024 году. Эти средства были выделены для оздоровления банка Казком.
Jusan Bank также сделал значительный шаг в погашении долга — досрочно выкупил субординированные облигации на сумму 100 миллиардов тенге, которые были выпущены в рамках программы господдержки и находились у государственного фонда "Самрук-Қазына".
Кроме того, Bank RBK и Банк ЦентрКредит (БЦК) частично вернули полученные государственные средства. Bank RBK перечислил назад 29,6 миллиарда тенге, а БЦК — 30 миллиардов тенге. Оба банка получили эти деньги в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора.
По последним данным, БЦК намерен завершить возврат государственной помощи уже в августе текущего года. Для этого банк выкупит оставшиеся 30 миллионов облигаций, выпущенных в 2017 году в рамках программы оздоровления.
Комментарии0 комментарий(ев)