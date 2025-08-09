В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знать

Қазақ тіліне аудару

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Министерством внутренних дел представили на общественное обсуждение новый проект приказа, который предусматривает кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства для граждан страны. Об этом сообщает портал Uchet.kz , передает Lada.kz.

© Sputnik / Болат Шайхинов

Цель проекта — цифровизация и повышение эффективности госуслуг

Разрабатываемый совместный приказ направлен на улучшение качества и удобства предоставления государственных услуг, а также на их постепенный переход в цифровой формат. Главная задача — оптимизация процесса регистрации по месту жительства и временной регистрации граждан Казахстана с полным переходом на электронный формат.

Полный переход на онлайн-регистрацию для физических лиц

Пилотный проект предполагает, что начиная с 2026 года услуга по регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту пребывания будет оказываться исключительно в режиме онлайн. Это позволит гражданам значительно упростить и ускорить процесс, исключив необходимость личного визита в госучреждения.

Сроки реализации и общественное обсуждение

Проект реализации новой схемы регистрации планируется завершить к 30 июня 2026 года. На данный момент документ находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 25 августа 2025 года. Все заинтересованные граждане и организации могут оставить свои замечания и предложения на портале «Открытые НПА».