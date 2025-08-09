18+
08.08.2025, 20:23

Трудоустройство в Южной Корее станет ближе для казахстанцев: что изменится

Новости Казахстана 0 590

Казахстан обсуждает возможность официального присоединения к южнокорейской программе Employment Permit System (EPS), которая регулирует трудоустройство иностранных граждан в Республике Корея. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление Министерства труда и социальной защиты населения страны, передает Lada.kz. 

Фото: bloomberg.com
На встрече с послом Южной Кореи в Казахстане, господином Чжо Тэ-иком, первый вице-министр труда Аскарбек Ертаев подтвердил заинтересованность Казахстана в упрощении и легализации процесса трудоустройства казахстанских граждан в Корее. В ходе переговоров стороны договорились усилить сотрудничество и совместно работать над внедрением системы EPS для казахстанских работников.

Что такое Employment Permit System (EPS)?

EPS — это государственная программа, запущенная в Южной Корее в 2004 году и регулируемая Министерством труда и занятости страны. Она предназначена для легального трудоустройства иностранных граждан в тех сферах экономики, где существует дефицит местной рабочей силы.

Программа позволяет иностранцам работать на определённых предприятиях и в отраслях, нуждающихся в дополнительных кадрах, создавая условия для безопасной и законной занятости.

Кто может стать участником программы?

Для участия в системе EPS кандидаты должны соответствовать ряду требований:

  • Быть гражданином страны, которая заключила двустороннее соглашение с Южной Кореей в рамках EPS. Среди таких стран — Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Монголия, Непал, Камбоджа, Узбекистан и, возможно, в скором времени Казахстан.

  • Возраст кандидата обычно должен быть в диапазоне от 18 до 39 лет.

  • Кандидат должен быть здоров, не иметь судимостей и не нарушать иммиграционные правила Южной Кореи.

  • Необходим достаточный уровень знания корейского языка, который подтверждается сдачей экзаменов TOPIK или EPS-TOPIK.

Основные сферы занятости по EPS

Программа EPS ориентирована на неквалифицированных и полуквалифицированных работников. Наиболее востребованные отрасли включают:

  • Производство

  • Сельское хозяйство

  • Рыболовство

  • Строительство

  • Сфера услуг

Условия трудового контракта и перспективы

Сроки трудовых договоров по системе EPS обычно составляют один год с возможностью продления до четырёх лет и десяти месяцев. Такое ограничение действует, чтобы избежать автоматического права на постоянное место жительства в Южной Корее.

Перспективы внедрения программы для казахстанцев

В марте прошлого года чрезвычайный и полномочный посол Южной Кореи в Казахстане Чжо Тэ-ик заявил о планах внедрения системы EPS для граждан Казахстана в 2024 году. В настоящее время стороны активизируют сотрудничество, чтобы этот процесс прошёл максимально гладко и принес пользу обеим странам.

