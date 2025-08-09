18+
09.08.2025, 08:24

«Казгидромет: в 17 областях Казахстана на 9 августа ожидаются ливни, град и экстремальная жара»

Новости Казахстана 0 417

Во многих регионах ожидаются лесные пожары, усиление ветра и туманы — всё это создаёт сложную и опасную ситуацию, передает Lada.kz. со ссылкой  на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Объявилено штормовое предупреждение на 9 августа 2025 года для 17 областей Казахстана. Это касается таких регионов, как Кызылординская (днём +37…+42 °C), Жамбылская (+34…+39 °C), Мангистауская (гроза, +38…+40 °C), а также Жетысу, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Акмолинская, Туркестанская и другие.

В Кызылординской области днём сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в Жамбылской — аналогичная ситуация распространена по большей части территории. В Жетысу прогнозируется жара до +39 °C и мощный ветер — порывы до 15–20 м/с, особенно на севере, востоке и в центре, что создаёт условия для высокой пожароопасности.

В Карагандинской области ожидаются ливни, грозы и град; утром возможен туман на севере региона. В Улытау также прогнозируются грозы и ветер, с опасностью пожаров, особенно на юге; в Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днём жара до +35 °C, с высокой (юго-запад, восток) и чрезвычайной (юг) пожарной опасностью. В Атырауской области — грозы и жара +35…+36 °C; также сохраняется серьёзная пожарная угроза.

Павлодарская область ждёт грозы и град; возможен туман ночью и утром. Ветер северо-западного направления, порывы до 15–20 м/с. Восточно-Казахстанская область ожидает сильные дожди, грозы, град и шквалы ветра (до 23–28 м/с); пожароопасность сохраняется на юго-западе.

В Абайской области в ночные и утренние часы прогнозируются грозы и дождь, а днём — град и шквалы; ветер порывами 23–28 м/с, пожарная опасность — высокая и чрезвычайная.

В Жамбылской области ветер до 15–20 м/с; дневная температура — около +39 °C; большая часть территории находится в зоне чрезвычайной пожарной опасности.

Акмолинская область встретит ночь и утро с грозами; утром возможен туман; днём — усиление ветра и сохранение условий для пожаров.

В Туркестанской области жара до +40 °C и сильный ветер; сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, как и в Шымкенте.

В целом, сочетание жары, осадков, ветров, туманов и высокого риска пожаров делает ситуацию крайне напряжённой. Рекомендуется соблюдать осторожность: ограничить пребывание на улице в периоды пиковых температур и гроз, избегать пожароопасных действий, следить за прогнозом и предупреждениями.

