09.08.2025, 10:45

Производство продуктов питания в Казахстане выросло в 1,4 раза за последние годы

Новости Казахстана

Объёмы производства продуктов питания в Казахстане выросли с 2,3 трлн тенге в 2021 году до 3,3 трлн тенге в 2024 году — рост в 1,4 раза, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, объём производства продуктов питания в Казахстане вырос с 2,3 трлн тенге в 2021 году до 3,3 трлн тенге в 2024 году, что составляет рост в 1,4 раза.

По итогам первого полугодия 2025 года объём производства продуктов питания достиг 1,8 трлн тенге, увеличившись на 10 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысив план на 5,3 процентных пункта.

Рост отрасли обеспечен поддержкой государства:

  • субсидии за сдачу сельхозсырья на переработку (мясо, молоко, свекла и др.),

  • льгота по НДС — снижение до 70 %,

  • льготное кредитование под 5 % для пополнения оборотных средств.

Наиболее высокие темпы роста демонстрируют отдельные категории продукции:

  • рыбная продукция — +34,4 %,

  • растительное масло — +20,3 %,

  • колбасные изделия — +10,8 %,

  • сливочное масло — +10,4 %.

0
0
0
