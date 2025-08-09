Производство продуктов питания в Казахстане выросло в 1,4 раза за последние годы

Объёмы производства продуктов питания в Казахстане выросли с 2,3 трлн тенге в 2021 году до 3,3 трлн тенге в 2024 году — рост в 1,4 раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства, объём производства продуктов питания в Казахстане вырос с 2,3 трлн тенге в 2021 году до 3,3 трлн тенге в 2024 году, что составляет рост в 1,4 раза.
По итогам первого полугодия 2025 года объём производства продуктов питания достиг 1,8 трлн тенге, увеличившись на 10 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысив план на 5,3 процентных пункта.
Рост отрасли обеспечен поддержкой государства:
субсидии за сдачу сельхозсырья на переработку (мясо, молоко, свекла и др.),
льгота по НДС — снижение до 70 %,
льготное кредитование под 5 % для пополнения оборотных средств.
Наиболее высокие темпы роста демонстрируют отдельные категории продукции:
рыбная продукция — +34,4 %,
растительное масло — +20,3 %,
колбасные изделия — +10,8 %,
сливочное масло — +10,4 %.
Комментарии0 комментарий(ев)