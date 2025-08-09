Летний рост случаев возгораний: МЧС провело свыше 11 500 рейдов в лесах и степях

Қазақ тіліне аудару

В ведомстве призывают казахстанцев не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву, особенно в местах отдыха и на природе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило, что в рамках пожароопасного сезона в стране зарегистрировано 414 лесных пожаров, 24 степных пожара и 1 742 возгорания сухостоя.

Для профилактики и тушения возгораний сотрудники МЧС провели 11 515 рейдов в лесостепных массивах и местах отдыха населения. По итогам этих действий 3 978 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что главными причинами летних возгораний остаются: разведение открытого огня на природе, непотушенные окурки и спички, неосторожное обращение с огнём, несанкционированное сжигание сухой травы и мусора, а также шалости детей.

Спасатели призывают соблюдать следующие меры предосторожности:

не разводить костры;

не бросать непотушенные окурки и спички;

не сжигать сухую траву и мусор.

Такие простые, но важные правила помогут сократить число возгораний и защитить природу и жизнь людей.