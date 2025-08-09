Осторожно, бесплатный Wi-Fi: Агентство финрынка предупредило о серьёзных угрозах

Қазақ тіліне аудару

Особенно опасно подключаться к таким сетям при использовании банковских приложений — возможен перехват данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Фото pixabay.com

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана направило важное предупреждение для населения: использование бесплатного Wi-Fi в общественных местах может представлять серьёзную угрозу для безопасности личных данных.

По информации Агентства, сети, доступные в кафе, торговых центрах, отелях и других публичных пространствах, зачастую значительно уступают по уровню защиты домашнему интернету. При подключении через такие точки может быть легко перехвачена такая конфиденциальная информация, как логины, пароли и данные мобильных банков.

Эксперты отмечают, что общественные Wi-Fi-сети часто не шифруются должным образом, что делает устройства пользователей уязвимыми. Особенно опасно использовать подобные сети для доступа к банковским приложениям и оплатам — это может привести к хищению средств и личных данных.

Агентство рекомендует:

не использовать бесплатный Wi-Fi для финансовых операций;

отключать автоматическое подключение к открытым сетям;

подключаться лишь к защищённым сетям с проверенным уровнем безопасности.

Осторожность при использовании общественных Wi-Fi поможет защитить ваши финансы и персональные данные.