В чем разница между школой и гимназией: советы для родителей будущих первоклассников

Қазақ тіліне аудару

Выбор между обычной школой и гимназией зависит от образовательных целей, возможностей ребёнка и приоритетов родителей, сообщает Lada.kz . со ссылкой на informburo.kz.

Фото pixabay.com

Согласно последним правилам приёма, дети, которым исполнилось 6 лет в текущем календарном году, принимаются в первый класс без вступительных экзаменов — это касается как обычных школ, так и гимназий и лицеев. Подать документы можно через портал eGov или непосредственно в образовательное учреждение, и школы не вправе требовать дополнительных бумаг сверх установленного перечня.

В Восточно-Казахстанской области из 647 школ региона 32 являются школами-гимназиями или лицеями. Специализированные учреждения работают в каждом регионе страны, что позволяет родителям выбирать оптимальный вариант обучения с учётом уровня академической нагрузки и качества образования.

По всей стране насчитывается около 7 859 школ, и в новый учебный год планируется приём примерно 351 176 первоклассников. Более 70 % из них будут обучаться на государственном языке.

Разница между школой и гимназией заключается в образовательных программах и подходах. Гимназия, как правило, предлагает углублённое изучение предметов, расширенные курсы и дополнительные возможности для одарённых детей. В то время как обычная школа даёт стандартное образование с более умеренной нагрузкой.

Советы для родителей: