Мир между Азербайджаном и Арменией открывает для Казахстана стратегические перспективы

Президент Токаев заявил, что Казахстан приветствует подписание мирного соглашения и готов был предоставить площадку для переговоров, считая это историческим достижением, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Новые логистические возможности для Казахстана

Политический обозреватель Газиз Абишев подчеркнул, что примирение между Азербайджаном и Арменией создаёт новые возможности для Казахстана. Он отметил важность сухопутного маршрута из порта Баку через Армению в Турцию — как части Среднего коридора — который может принести значительную выгоду странам региона.

"Маршрут Трампа" и стратегические изменения

Абишев также обратил внимание на международное влияние на регион: Азербайджан и США подписали меморандум о взаимопонимании, тогда как проект Зангезурского коридора, передаваемый под американское управление, получил название "Маршрут Трампа". Он подчеркнул, что эти изменения отражают сдвиг в балансе сил на Южном Кавказе и могут прокормить новые экономические связи.

Признание Казахстана: площадка для диалога

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал подписанное соглашение исторически важным достижением. Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает мирные инициативы и готов был предоставить площадку для переговоров — в частности, Алматы — где состоялось обсуждение ключевых параметров мирного договора.

Итоги и значение для страны

Примирение Азербайджана и Армении означает не только прекращение конфликта, но и открытие новых транспортных, экономических и дипломатических возможностей для Казахстана. Как выразился политический обозреватель, это — важный шаг к укреплению региональной интеграции и экономическому развитию.