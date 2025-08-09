18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.08.2025, 17:07

Мир между Азербайджаном и Арменией открывает для Казахстана стратегические перспективы

Новости Казахстана 0 623

Президент Токаев заявил, что Казахстан приветствует подписание мирного соглашения и готов был предоставить площадку для переговоров, считая это историческим достижением, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на  Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Новые логистические возможности для Казахстана

Политический обозреватель Газиз Абишев подчеркнул, что примирение между Азербайджаном и Арменией создаёт новые возможности для Казахстана. Он отметил важность сухопутного маршрута из порта Баку через Армению в Турцию — как части Среднего коридора — который может принести значительную выгоду странам региона.

"Маршрут Трампа" и стратегические изменения

Абишев также обратил внимание на международное влияние на регион: Азербайджан и США подписали меморандум о взаимопонимании, тогда как проект Зангезурского коридора, передаваемый под американское управление, получил название "Маршрут Трампа". Он подчеркнул, что эти изменения отражают сдвиг в балансе сил на Южном Кавказе и могут прокормить новые экономические связи.

Признание Казахстана: площадка для диалога

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал подписанное соглашение исторически важным достижением. Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает мирные инициативы и готов был предоставить площадку для переговоров — в частности, Алматы — где состоялось обсуждение ключевых параметров мирного договора.

Итоги и значение для страны

Примирение Азербайджана и Армении означает не только прекращение конфликта, но и открытие новых транспортных, экономических и дипломатических возможностей для Казахстана. Как выразился политический обозреватель, это — важный шаг к укреплению региональной интеграции и экономическому развитию.

