Бектенов и глава Росатома обсудили будущее АЭС

Премьер-министр Казахстана Ольжас Бектенов провёл встречу с главой Росатома, где обсуждались перспективы развития атомной энергетики и сотрудничества в сфере технологий, сообщает

Премьер-министр Ольжас Бектенов встретился с руководителем Росатома, обсуждая широкое сотрудничество по атомной энергетике. Стороны рассмотрели возможности обмена технологиями, взаимодействия экспертов и совместной работы в областях квантовых технологий и цифровизации.

Атомная энергетика как фактор роста

Казахстан стремится укрепить свою энергетическую безопасность, развивая атомную энергетику и создавая ядерный кластер. Важным аспектом стало развитие человеческого капитала — формирование специалистов, способных работать в атомной отрасли, а также внедрение инновационных подходов для её модернизации.

Контекст развития АЭС в Казахстане

Казахстан уже одобрил строительство первой АЭС на референдуме, а Росатом выбран в качестве лидера международного консорциума. Проект предусматривает строительство реакторов VVER-1200 в селе Үлкен с целью наращивания мощностей до 2,4 ГВт к 2035 году. Параллельно ведутся переговоры с китайскими, южнокорейскими и французскими партнёрами для обеспечения диверсификации технологий и финансовых моделей.