Готовность школ к новому учебному году: что проверили в регионах

Министерство просвещения РК завершило системный мониторинг готовности образовательных организаций к началу учебного года, сообщает

Области охвата мониторинга

Мониторинг, начатый в мае, охватил следующие направления:

строительство новых школ и восстановление после паводков,

текущий ремонт завершён во всех школах, капитальный — продолжается в 280 учреждениях,

закупка 1 383 специализированных кабинетов (робототехника, химия, физика, биология, STEAM-направления),

обеспеченность учебниками достигла 90 %.

Условия для безопасного старта

Министр образования подчеркнул, что проверка проводилась «для создания безопасных и комфортных условий для 3,9 млн учащихся». Акиматам регионов рекомендовано ускорить выдачу учебников — до 25 августа — и завершить ремонтные работы до начала учебного года.

Масштаб реализации

С 1 сентября занятия начнутся в 7 900 школах, где обучаются около 3,9 миллиона детей. Работа по завершению всех подготовительных мероприятий продолжается в тесной координации с местными властями.