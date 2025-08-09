Новый проект Казахстана в Сербии: что известно о планах в Белграде

Қазақ тіліне аудару

Казахстан и Сербия активно обсуждают возможность строительства совместного комплекса в Белграде, в рамках расширения двустороннего сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Контекст и цель инициативы

Переговоры по возможному строительству многофункционального гостиничного комплекса в Белграде являются частью более широкой повестки улучшения сотрудничества между Казахстаном и Сербией. Это включает развитие инвестиционных проектов в стратегических секторах: промышленности, логистике, транспорте, агробизнесе и энергетике.

Синергия с Expo 2027 и экономическое взаимодействие

С учётом того, что Белград станет площадкой для Expo 2027, Казахстан рассматривает проект комплекса как важную возможность подтвердить свой вклад в международное сотрудничество. Это сопряжено с уже существующими соглашениями и планами по расширению диалога в сфере торговли, транспорта, науки и инноваций.

Значение для экономического диалога

Поддерживающая инфраструктура, новая недвижимость или подобный комплекс могут способствовать усилению взаимодействия компаний, развитию совместных проектов и более плотной интеграции в ключевых отраслях. Это не только экономически выгодно, но и укрепляет двусторонний политический диалог.